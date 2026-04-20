Трамп заявил, что его не заставят заключать невыгодную сделку с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что его не заставят "поспешно заключить невыгодную сделку" с Ираном.
- Он заявил, что у США в запасе все время мира.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не заставят "поспешно заключить невыгодную сделку" с Ираном.
"Меня не заставят поспешно заключить невыгодную сделку. У нас в запасе всё время мира", – заявил он в интервью Блумберг.
В воскресенье американский лидер уже угрожал Тегерану уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если он не примет соглашение, которое предлагает Вашингтон. До этого он утверждал, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне блокады Ормузского пролива, будут немедленно уничтожены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.