Трамп заявил, что его не заставят заключать невыгодную сделку с Ираном - РИА Новости, 20.04.2026
18:06 20.04.2026 (обновлено: 18:14 20.04.2026)
Трамп заявил, что его не заставят заключать невыгодную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что его не заставят "поспешно заключить невыгодную сделку" с Ираном.
  • Он заявил, что у США в запасе все время мира.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не заставят "поспешно заключить невыгодную сделку" с Ираном.
Ранее Трамп заявлял, что делегация США с участием вице-президента Джей Ди Вэнса в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. При этом позднее он утверждал, что ему безразлично, прибудет ли делегация Ирана на предстоящие переговоры в Исламабад.
"Меня не заставят поспешно заключить невыгодную сделку. У нас в запасе всё время мира", – заявил он в интервью Блумберг.
В воскресенье американский лидер уже угрожал Тегерану уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если он не примет соглашение, которое предлагает Вашингтон. До этого он утверждал, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне блокады Ормузского пролива, будут немедленно уничтожены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
