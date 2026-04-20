Режим прекращения огня с Ираном, скорее всего, не продлят, заявил Трамп

- Дональд Трамп заявил, что крайне маловероятно, что продлят соглашение о прекращении огня с Ираном.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, вероятнее всего, не будет продлено, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Крайне маловероятно, что я продлю его", - сказал Трамп агентству Блумберг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.