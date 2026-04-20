Рейтинг@Mail.ru
Трамп: на Иран полетит много бомб, если прекращение огня не будет продлено - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 20.04.2026 (обновлено: 17:52 20.04.2026)
Трамп: на Иран полетит много бомб, если прекращение огня не будет продлено

Трамп: если прекращения огня не продлят, США применят много бомб против Ирана

© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты применят много бомб против Ирана, если соглашение о прекращении огня не будет продлено.
  • Трамп также угрожает Тегерану уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если тот не примет соглашение, которое предлагает Вашингтон.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты применят много бомб против Ирана, если соглашение о прекращении огня не будет продлено, утверждает президент США Дональд Трамп.
Ранее Трамп заявлял, что делегация США с участием вице-президента Джей Ди Вэнса в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. При этом позднее он утверждал, что ему безразлично, прибудет ли делегация Ирана на предстоящие переговоры в Исламабад.
Перехват иранского грузового судна Touska - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Иран пригрозил США военным ответом на захват судна
Вчера, 11:40
В ходе интервью Трампа телеканалу PBS у президента спросили, что случится, если режим прекращения огня подойдет к концу вечером во вторник.
"Тогда начнет взрываться очень много бомб", - ответил Трамп.
В воскресенье американский лидер уже угрожал Тегерану уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если он не примет соглашение, которое предлагает Вашингтон. До этого он утверждал, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне блокады Ормузского пролива, будут немедленно уничтожены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Трамп рассказал, к чему свелась повестка переговоров с Ираном
Вчера, 17:16
 
В миреИранСШАИсламабадДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала