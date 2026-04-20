Трамп: на Иран полетит много бомб, если прекращение огня не будет продлено

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты применят много бомб против Ирана, если соглашение о прекращении огня не будет продлено.
- Трамп также угрожает Тегерану уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если тот не примет соглашение, которое предлагает Вашингтон.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты применят много бомб против Ирана, если соглашение о прекращении огня не будет продлено, утверждает президент США Дональд Трамп.
В ходе интервью Трампа телеканалу PBS у президента спросили, что случится, если режим прекращения огня подойдет к концу вечером во вторник.
"Тогда начнет взрываться очень много бомб", - ответил Трамп.
В воскресенье американский лидер уже угрожал Тегерану уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если он не примет соглашение, которое предлагает Вашингтон. До этого он утверждал, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне блокады Ормузского пролива, будут немедленно уничтожены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.