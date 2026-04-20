Трамп заявил, что Израиль не уговаривал его начать конфликт с Ираном - РИА Новости, 20.04.2026
17:39 20.04.2026 (обновлено: 17:41 20.04.2026)
Трамп заявил, что Израиль не уговаривал его начать конфликт с Ираном

Трамп утверждает, что Израиль не уговаривал его на конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп
  • Дональд Трамп утверждает, что Израиль не уговаривал его начать конфликт с Ираном.
  • По мнению президента США , к решению начать конфликт с Ираном его подтолкнули последствия атаки ХАМАС против Израиля и его убеждение, что Иран не должен иметь ядерное оружие.
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Израиль не уговаривал его начать конфликт с Ираном.
Ранее глава национального контртеррористического центра США Джо Кент заявил, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана. По мнению Кента, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном, который не представлял непосредственной угрозы для Штатов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
"Израиль никогда не уговаривал меня на войну с Ираном - это сделали последствия 7 октября (атака ХАМАС против Израиля - ред.), в сочетании с моим давним убеждением, что Иран никогда не может иметь ядерное оружие", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху также называл ложным утверждение, что Израиль втянул США в войну с Ираном.
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
