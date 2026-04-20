Трамп заявил, что Израиль не уговаривал его начать конфликт с Ираном

- По мнению президента США , к решению начать конфликт с Ираном его подтолкнули последствия атаки ХАМАС против Израиля и его убеждение, что Иран не должен иметь ядерное оружие.
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Израиль не уговаривал его начать конфликт с Ираном.
Ранее глава национального контртеррористического центра США Джо Кент заявил, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана. По мнению Кента, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном, который не представлял непосредственной угрозы для Штатов.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху также называл ложным утверждение, что Израиль втянул США в войну с Ираном.