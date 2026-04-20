Трамп рассказал, к чему свелась повестка переговоров с Ираном
17:16 20.04.2026 (обновлено: 17:23 20.04.2026)
Трамп рассказал, к чему свелась повестка переговоров с Ираном

Трамп: переговоры с Ираном свелись к вопросу о ядерном оружии у Тегерана

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что повестка переговоров Вашингтона и Тегерана свелась к вопросу недопущения получения Ираном ядерного оружия.
  • Президент США заявил, что ему безразлично, прибудет ли делегация Ирана на предстоящие переговоры в Исламабад.
  • По словам Трампа, участие Ирана в переговорах не является определяющим фактором.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что повестка переговоров Вашингтона и Тегерана свелась к вопросу недопущения получения Ираном ядерного оружия.
"Я имею в виду, что мы не ведем переговоров ни о чем, кроме того факта, что у них не будет ядерного оружия. И это довольно простой вопрос, если разобраться. На этом все", - сказал Трамп в интервью телеканалу PBS.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Трамп не согласился со словами главы Минэнерго о стоимости бензина в США
Вчера, 16:11
Он также заявил, что ему безразлично, прибудет ли делегация Ирана на предстоящие переговоры в Исламабад.
"Я не знаю. Они должны были быть там. Мы согласились быть там, хотя они говорят, что мы этого не делали. Но нет, все было подстроено заранее. И мы посмотрим, будут они там или нет. Если их там не будет, это тоже нормально", - ответил он на вопрос о том, участвует ли Иран в переговорах.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
МИД Ирана: Тегеран не намерен обсуждать оборонный потенциал страны с США
Вчера, 11:52
 
ИранВ миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
