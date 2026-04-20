Трамп рассказал, к чему свелась повестка переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что повестка переговоров Вашингтона и Тегерана свелась к вопросу недопущения получения Ираном ядерного оружия.
"Я не знаю. Они должны были быть там. Мы согласились быть там, хотя они говорят, что мы этого не делали. Но нет, все было подстроено заранее. И мы посмотрим, будут они там или нет. Если их там не будет, это тоже нормально", - ответил он на вопрос о том, участвует ли Иран в переговорах.