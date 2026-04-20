Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начав военную операцию против Ирана президент США Дональд Трамп завершил столетие американского доминирования в мировой политике, пишет издание American Conservative.
- В статье указывается, что этим решением Трамп лишил Соединенные Штаты возможности преобразоваться в течение следующих 250 лет.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Начав военную операцию против Ирана, президент США Дональд Трамп завершил столетие американского доминирования в мировой политике, пишет издание American Conservative.
"Плохо организованная война в Иране, начатая империей, которая находится в упадке, <…> скорее всего, запомнится истории не столько своими непосредственными военными результатами, сколько тем, что она ознаменовала конец глобального господства США. <…> Дональд Трамп упустил возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет", — говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что США смогут продолжить свое существование только в том случае, если осознают разрушительность необдуманно высоких трат на военные авантюры.
"Иранская война, по сути, станет последней войной столетия американского одностороннего господства. <…> На самом деле это может наконец заставить эту страну осознать, что осторожность и сокращение (военных. — Прим. ред.) расходов являются ключом к выживанию", — признает American Conservative.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
По подсчетам портала Iran War Cost Tracker, стоимость операции США против Ирана за 50 дней с ее начала превысила 55 миллиардов долларов. Как заявлял директор Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Хит Коллинз, только восполнение запасов займет несколько лет.
