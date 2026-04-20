Грабители в Неаполе вручную прокопали 12-метровый тоннель под банком

РИМ, 20 апр — РИА Новости. Грабители, устроившие налет на банк в Неаполе, вырыли 12-метровый тоннель, рассказал РИА Новости геолог Джанлука Минин, подготовивший 3D-проект для карабинеров.

"На него требовалось несколько недель работы. Его копали вручную без использования техники, чтобы не привлекать внимание, возможно, саперными лопатками и граблями", — сказал он.

По словам Минина, тоннель диаметром около 80 сантиметров вел в систему подземных коммуникаций.

Нападение на отделение банка Credit Agricole Неаполе произошло 16 апреля. Как писали местные СМИ, операция была тщательно спланирована и напоминала сценарий фильма. Трое грабителей, попавших на камеры видеонаблюдения, вошли в банк в рабочей одежде, кепках и масках, они старались не привлекать внимания и двигались спокойно. В какой-то момент они заблокировали аварийный выход и взяли в заложники 25 человек из числа клиентов и персонала.

Примерно через час грабители скрылись через подземный ход. О подготовке нападения говорит то, что расположенные неподалеку от банка канализационные люки оказались заварены.