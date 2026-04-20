Рейтинг@Mail.ru
Грабители в Неаполе вручную прокопали 12-метровый тоннель под банком
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 20.04.2026 (обновлено: 17:51 20.04.2026)
Грабители в Неаполе вручную прокопали 12-метровый тоннель под банком

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грабители прокопали 12-метровый тоннель под банком в Неаполе, чтобы совершить налет.
  • Тоннель диаметром около 80 сантиметров вел в систему подземных коммуникаций.
  • Следствие не исключает, что грабители действовали по наводке и взломали только те банковские ячейки, которые принадлежали клиентам уже закрытого филиала банка и были хуже защищены.
РИМ, 20 апр — РИА Новости. Грабители, устроившие налет на банк в Неаполе, вырыли 12-метровый тоннель, рассказал РИА Новости геолог Джанлука Минин, подготовивший 3D-проект для карабинеров.
"На него требовалось несколько недель работы. Его копали вручную без использования техники, чтобы не привлекать внимание, возможно, саперными лопатками и граблями", — сказал он.
По словам Минина, тоннель диаметром около 80 сантиметров вел в систему подземных коммуникаций.
Нападение на отделение банка Credit Agricole в Неаполе произошло 16 апреля. Как писали местные СМИ, операция была тщательно спланирована и напоминала сценарий фильма. Трое грабителей, попавших на камеры видеонаблюдения, вошли в банк в рабочей одежде, кепках и масках, они старались не привлекать внимания и двигались спокойно. В какой-то момент они заблокировали аварийный выход и взяли в заложники 25 человек из числа клиентов и персонала.
Примерно через час грабители скрылись через подземный ход. О подготовке нападения говорит то, что расположенные неподалеку от банка канализационные люки оказались заварены.
По информации газеты Repubblica, добычей преступников стало содержимое 40 банковских ячеек. Следствие не исключает, что налетчики действовали по наводке, потому что взломали только те ящики, которые принадлежали клиентам уже закрытого филиала банка и были хуже защищены. По словам пострадавших клиентов, эти ячейки "можно открыть обычной отверткой".
НеапольВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала