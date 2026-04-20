Грабители в Неаполе вручную прокопали 12-метровый тоннель под банком

РИМ, 20 апр — РИА Новости. Грабители, устроившие налет на банк в Неаполе, вырыли 12-метровый тоннель, рассказал РИА Новости геолог Джанлука Минин, подготовивший 3D-проект для карабинеров.
"На него требовалось несколько недель работы. Его копали вручную без использования техники, чтобы не привлекать внимание, возможно, саперными лопатками и граблями", — сказал он.
По словам Минина, тоннель диаметром около 80 сантиметров вел в систему подземных коммуникаций.
Нападение на отделение банка Credit Agricole в Неаполе произошло 16 апреля. Как писали местные СМИ, операция была тщательно спланирована и напоминала сценарий фильма. Трое грабителей, попавших на камеры видеонаблюдения, вошли в банк в рабочей одежде, кепках и масках, они старались не привлекать внимания и двигались спокойно. В какой-то момент они заблокировали аварийный выход и взяли в заложники 25 человек из числа клиентов и персонала.
Примерно через час грабители скрылись через подземный ход. О подготовке нападения говорит то, что расположенные неподалеку от банка канализационные люки оказались заварены.
По информации газеты Repubblica, добычей преступников стало содержимое 40 банковских ячеек. Следствие не исключает, что налетчики действовали по наводке, потому что взломали только те ящики, которые принадлежали клиентам уже закрытого филиала банка и были хуже защищены. По словам пострадавших клиентов, эти ячейки "можно открыть обычной отверткой".