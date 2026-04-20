В Туапсе пятый день ищут тело девочки, чей дом был разрушен БПЛА

КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Спасатели в Туапсе пятый день ведут поиски тела девочки, находившейся в частном доме в момент атаки БПЛА в ночь на 16 апреля, сообщили РИА Новости в управлении по делам ГО и ЧС Туапсинского муниципального округа.

"Приезжали специалисты, сотрудники. Вчера (19 апреля - ред.) очень много работы было… Сегодня хотели пойти по соседям, по округе близлежащих домов, там поискать… Вчера полностью день был отработан. Там дом разобрали до подвала. Работы формально еще ведутся, по факту ребята еще работают - помощница главы там работает, постоянно на месте с отцом девочки. Постоянно техника там стоит ", - сообщил собеседник агентства.