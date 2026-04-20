- В Туапсе пятый день ищут тело девочки, чей дом был разрушен БПЛА в ночь на 16 апреля.
- Спасатели, солдаты, казаки, волонтеры и другие специалисты разбирают завалы и перебирают мусор, вывезенный с места разрушенного дома.
КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Спасатели в Туапсе пятый день ведут поиски тела девочки, находившейся в частном доме в момент атаки БПЛА в ночь на 16 апреля, сообщили РИА Новости в управлении по делам ГО и ЧС Туапсинского муниципального округа.
"Приезжали специалисты, сотрудники. Вчера (19 апреля - ред.) очень много работы было… Сегодня хотели пойти по соседям, по округе близлежащих домов, там поискать… Вчера полностью день был отработан. Там дом разобрали до подвала. Работы формально еще ведутся, по факту ребята еще работают - помощница главы там работает, постоянно на месте с отцом девочки. Постоянно техника там стоит ", - сообщил собеседник агентства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 апреля сообщал, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Туапсе в ночь на четверг погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. Останки девочки на месте разрушенного частного дома, где та, со слов ее матери, находилась в момент атаки, до сих пор не найдены. Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в краевой администрации.