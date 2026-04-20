Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе пятый день ищут тело девочки, чей дом был разрушен БПЛА - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 20.04.2026 (обновлено: 13:41 20.04.2026)
В Туапсе пятый день ищут тело девочки, чей дом был разрушен БПЛА

Спасатели в Туапсе пятый день ищут тело девочки, чей дом был разрушен БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе пятый день ищут тело девочки, чей дом был разрушен БПЛА в ночь на 16 апреля.
  • Спасатели, солдаты, казаки, волонтеры и другие специалисты разбирают завалы и перебирают мусор, вывезенный с места разрушенного дома.
КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Спасатели в Туапсе пятый день ведут поиски тела девочки, находившейся в частном доме в момент атаки БПЛА в ночь на 16 апреля, сообщили РИА Новости в управлении по делам ГО и ЧС Туапсинского муниципального округа.
"Приезжали специалисты, сотрудники. Вчера (19 апреля - ред.) очень много работы было… Сегодня хотели пойти по соседям, по округе близлежащих домов, там поискать… Вчера полностью день был отработан. Там дом разобрали до подвала. Работы формально еще ведутся, по факту ребята еще работают - помощница главы там работает, постоянно на месте с отцом девочки. Постоянно техника там стоит ", - сообщил собеседник агентства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 апреля сообщал, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Туапсе в ночь на четверг погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. Останки девочки на месте разрушенного частного дома, где та, со слов ее матери, находилась в момент атаки, до сих пор не найдены. Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в краевой администрации.
ТуапсеКраснодарский крайВениамин КондратьевПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала