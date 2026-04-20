Таиланд движется к вступлению в БРИКС в поисках союзников, заявил глава МИД

БАНГКОК, 20 апр – РИА Новости. Таиланд движется к вступлению в БРИКС в поисках союзников и единомышленников по сохранению порядка в мире, для всестороннего сотрудничества со странами-членами объединения, в том числе в сферах энергетики и обороны, рассказал РИА Новости в понедельник заместитель премьера, министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.

"Нам нужны друзья. С точки зрения Таиланда БРИКС – это не площадка против кого-то, это площадка сотрудничества, причем сотрудничества во многих областях, в которых Таиланд видит свои интересы", - сказал замглавы правительства и глава МИД Таиланда, отвечая на вопрос агентства о позиции недавно сформированного нового правительства Таиланда по отношению к БРИКС и перспективе вступления в объединение в качестве полноправного участника.

Пхуангкеткео подчеркнул, что Таиланд движется к вступлению в БРИКС с радостным чувством и со спокойной душой.

"Это так, потому что мы не идем туда, чтобы действовать против кого-то, мы идем туда в поиске союзников, единомышленников в сохранении порядка в мире, союзников, с которыми мы можем сотрудничать во многих сферах, например таких, как энергетика и оборона", - сказал он.