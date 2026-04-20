Рейтинг@Mail.ru
Таиланд движется к вступлению в БРИКС в поисках союзников, заявил глава МИД - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 20.04.2026
Таиланд движется к вступлению в БРИКС в поисках союзников, заявил глава МИД

Пхуангкеткео: Таиланд ищет в БРИКС союзников в сохранении порядка в мире

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкФлаг Таиланда
Флаг Таиланда - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Флаг Таиланда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 20 апр – РИА Новости. Таиланд движется к вступлению в БРИКС в поисках союзников и единомышленников по сохранению порядка в мире, для всестороннего сотрудничества со странами-членами объединения, в том числе в сферах энергетики и обороны, рассказал РИА Новости в понедельник заместитель премьера, министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.
"Нам нужны друзья. С точки зрения Таиланда БРИКС – это не площадка против кого-то, это площадка сотрудничества, причем сотрудничества во многих областях, в которых Таиланд видит свои интересы", - сказал замглавы правительства и глава МИД Таиланда, отвечая на вопрос агентства о позиции недавно сформированного нового правительства Таиланда по отношению к БРИКС и перспективе вступления в объединение в качестве полноправного участника.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Доля стран БРИКС в мировой экономике достигла рекордного уровня
17 апреля, 03:38
Пхуангкеткео подчеркнул, что Таиланд движется к вступлению в БРИКС с радостным чувством и со спокойной душой.
"Это так, потому что мы не идем туда, чтобы действовать против кого-то, мы идем туда в поиске союзников, единомышленников в сохранении порядка в мире, союзников, с которыми мы можем сотрудничать во многих сферах, например таких, как энергетика и оборона", - сказал он.
Таиланд является государством-партнером БРИКС. Заявка Таиланда на полноправное членство в объединении к 2026 году, переданная в июне 2024 года российскому председательству, проходит процесс рассмотрения.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Расширение БРИКС преждевременно, считает эксперт
7 апреля, 13:33
 
В миреТаиландБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала