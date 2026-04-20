На Украине суд продлил домашний арест митрополиту Арсению

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд Украины продлил круглосуточный домашний арест митрополиту Святогорскому Арсению (Яковенко).
- При этом судья разрешила ему проходить медицинские процедуры без отдельного судебного разрешения.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Суд Украины продлил наместнику Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Святогорскому Арсению (Яковенко) круглосуточный домашний арест, сообщил в понедельник украинский Союз православных журналистов (СПЖ).
"Чечеловский районный суд 20 апреля 2026 года рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения митрополиту Святогорскому Арсению, срок которой истекал 25 апреля. Прокуратура настаивала на продлении круглосуточного ареста еще на два месяца. Защита митрополита просила суд заменить меру пресечения на ночной арест либо поручительство, указав, что за два месяца владыка не допустил ни одного нарушения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Судья, по данным СПЖ, постановила продлить круглосуточный домашний арест, одновременно разрешив митрополиту Арсению проходить медицинские процедуры без отдельного судебного разрешения. Ранее такое право действовало только в отношении неотложных процедур.
Служба безопасности Украины ранее заявила, что завела уголовное дело против митрополита по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.