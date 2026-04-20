Суд арестовал двух обвиняемых в попытке подрыва здания в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 20 апр – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца двух обвиняемых в попытке подрыва здания силового ведомства в Пятигорске, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Ставрополья.
"Пятигорским городским судом Ставропольского края рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина А. и гражданина С., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)", - говорится в сообщении.
Суд арестовал двух подозреваемых в попытке теракта в Москве
17 апреля, 01:12
По версии следствия, обвиняемые с целью дестабилизации деятельности органов власти намеривались совершить теракт, взорвав здание одного из силовых ведомств.
"Суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайств следователя и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 17 июня 2026 года", - добавили в пресс-службе.
Ранее в понедельник ЦОС ФСБ РФ сообщил о предотвращении планировавшегося Киевом теракта в Пятигорске, где у объекта силовых ведомств задержана гражданка Германии 1969 года рождения со взрывчаткой в рюкзаке. Благодаря эффективной работе средств радиоэлектронной борьбы действие бомбы было заблокировано, а женщина, которая должна была погибнуть при теракте, задержана.
Изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, оснащенное поражающими элементами. В ведомстве отметили, что бомбу, которую нашли в рюкзаке, дистанционно должен был привести в действие исламист из Центральной Азии.