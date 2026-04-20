Суд арестовал двух обвиняемых в попытке подрыва здания в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 20 апр – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца двух обвиняемых в попытке подрыва здания силового ведомства в Пятигорске, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Ставрополья.

По версии следствия, обвиняемые с целью дестабилизации деятельности органов власти намеривались совершить теракт, взорвав здание одного из силовых ведомств.

"Суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайств следователя и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 17 июня 2026 года", - добавили в пресс-службе.