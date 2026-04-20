Суд обязал Моргенштерна* выплатить штраф в семь миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Рэпера Алишера Моргенштерна* заочно приговорили к штрафу в семь миллионов рублей.

Рэпера обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Дело рассматривалось в заочном порядке, так как Моргенштерн* проживает за пределами России.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №349 в Москве заочно приговорил к штрафу в 7 миллионов рублей рэпера Алишера Моргенштерна* по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Моргенштерну* Алишеру наказание в виде штрафа в размере 7 миллионов рублей", - решил суд.

Ранее в прениях сторон прокурор попросил суд назначить артисту наказание в виде штрафа в размере 8 миллионов 205 тысяч 985 рублей. Моргенштерна* заочно обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ ). По данным следствия, рэпер, дважды в течение года привлекавшийся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжил распространять в соцсетях материалы без соответствующей маркировки.

Защита артиста настаивала на его невиновности, просила суд Моргенштерна* оправдать. Адвокат Ильдар Исламов заявлял РИА Новости, что единственным доказательством обвинения является акт осмотра интернет-ресурса, при этом не конкретизировано, за какие именно публикации в отношении музыканта было возбуждено уголовное дело.

Дело рассматривалось в заочном порядке, так как Моргенштерн*, включенный в реестр иноагентов весной 2022 года, последние несколько лет проживает за пределами России.