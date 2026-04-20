Брянского хирурга осудили за смерть женщины из-за забытой в животе салфетки - РИА Новости, 20.04.2026
14:31 20.04.2026
Брянского хирурга осудили за смерть женщины из-за забытой в животе салфетки

Брянского хирурга осудили за смерть пациентки из-за забытой в животе салфетки

© РИА Новости / Илья Питалев | Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
  • Хирурга больницы в городе Дятьково Брянской области осудили за причинение смерти по неосторожности.
  • Врач оставил медицинскую салфетку в брюшной полости пациентки во время операции, что привело к ее смерти через несколько месяцев.
  • Виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на год, но он освобожден из-за истечения сроков давности уголовного преследования.
БРЯНСК, 20 апр – РИА Новости. Хирурга больницы в городе Дятьково Брянской области осудили за причинение смерти по неосторожности, он забыл в брюшной полости женщины медицинскую салфетку, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Дятьковский городской суд признал врача-хирурга … виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - рассказало ведомство в своем канале на платформе Max.
Суд установил, что хирург "не убедился в правильности ведения счета медицинских салфеток", которые использовались во время операции.
"В брюшной полости пациентки осталась медицинская салфетка. В результате образовавшихся осложнений через несколько месяцев пациентка скончалась", - отметили в пресс-службе.
Врач частично признал вину, пояснив, что действительно оставил салфетку внутри пациентки, но он не считал, что данный факт стал причиной смерти женщины.
"Виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования от назначенного наказания осужденный освобожден", - добавили в пресс-службе суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
