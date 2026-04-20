Брянского хирурга осудили за смерть женщины из-за забытой в животе салфетки

БРЯНСК, 20 апр – РИА Новости. Хирурга больницы в городе Дятьково Брянской области осудили за причинение смерти по неосторожности, он забыл в брюшной полости женщины медицинскую салфетку, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Дятьковский городской суд признал врача-хирурга … виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - рассказало ведомство в своем канале на платформе Max.

Суд установил, что хирург "не убедился в правильности ведения счета медицинских салфеток", которые использовались во время операции.

"В брюшной полости пациентки осталась медицинская салфетка. В результате образовавшихся осложнений через несколько месяцев пациентка скончалась", - отметили в пресс-службе.

Врач частично признал вину, пояснив, что действительно оставил салфетку внутри пациентки, но он не считал, что данный факт стал причиной смерти женщины.

"Виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования от назначенного наказания осужденный освобожден", - добавили в пресс-службе суда.