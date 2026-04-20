Суд приговорил экс-совладельца "Трансфин-М" к 11 годам за мошенничество - РИА Новости, 20.04.2026
14:24 20.04.2026 (обновлено: 16:14 20.04.2026)
Суд приговорил экс-совладельца "Трансфин-М" Тайчера к 11 годам за мошенничество

© ЦОС ФСБ РоссииБывший советник главы РЖД Алексей Тайчер, обвиняемый в мошенничестве
© ЦОС ФСБ России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера приговорили к 11 годам лишения свободы за хищения на сумму около 1,2 миллиарда рублей.
  • Суд дополнительно назначил Тайчеру штраф в размере двух миллионов рублей и запретил занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение почти трех лет после освобождения.
  • По версии следствия, Тайчер организовал заключение фиктивных договоров займа и похитил не менее 710 миллионов рублей, а также причинил ущерб в размере 272 миллионов рублей начисленных процентов и допустил другие нарушения.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего советника главы РЖД и экс-совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера к 11 годам лишения свободы за хищения на сумму около 1,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Алексея Тайчера виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Суд изъял у экс-главы отдела ФССП на Кубани 138 миллионов рублей активов
Вчера, 13:52
Суд дополнительно назначил Тайчеру штраф в размере 2 миллионов рублей, запретил занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение почти трех лет после освобождения.
"Также суд признал за потерпевшими право на взыскание с Тайчера и других фигурантов уголовного дела ущерба почти на 1,2 миллиарда рублей и решил передать исковые заявления на разрешение в порядке гражданского судопроизводства", - добавили в суде.
В ходе прений сторон гособвинение запрашивало для подсудимого 11 лет заключения. Тайчер вины не признал и просил суд вынести оправдательный приговор.
По версии следствия, в 2017 году Тайчер с сообщниками организовал заключение четырех фиктивных договоров займа между ПАО "Трансфин-М" и ООО "Рейл стрим" на 937,5 миллиона рублей, похитив не менее 710 миллионов. Также им вменили ущерб в размере 272 миллионов рублей начисленных процентов и другие эпизоды противоправной деятельности. Общая сумма ущерба по делу оценивалась примерно в 1,2 миллиарда рублей.
ПАО "Трансфин-М" было признано потерпевшей стороной. Гендиректор "Рейл стрим" Сергей Франк ранее был приговорен к 4 годам лишения свободы после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и дачи показаний против Тайчера.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В Чувашии руководителя строительной фирмы будут судить за мошенничество
Вчера, 13:33
 
ПроисшествияМоскваТрансФин-МСергей ФранкРЖД
 
 
