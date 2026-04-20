Суд приговорил экс-главу нижегородской администрации к десяти годам колонии

- Московский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова к 10 годам лишения свободы.
- Олег Кондрашов признан виновным в получении взятки в 17 миллионов рублей.
- Наказание будет отбываться в колонии строгого режима.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, который обвиняется в получении взятки в 17 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать подсудимого Кондрашова Олега Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима... Срок отбывания наказания осужденному исчислять с момента его фактического задержания на территории РФ и заключения его под стражу", - огласил приговор судья.
Также Кондрашову назначен штраф в размере 340 миллионов рублей.
Гособвинение запрашивало для Кондрашова 13 лет лишения свободы и штраф в размере 510 миллионов рублей. Защита Кондрашова настаивала на его невиновности и просила об оправдательном приговоре. Дело рассматривается в заочном порядке, так как Кондрашов последние годы проживает за пределами России.
По данным следствия, Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов в 2012-2013 годах получили от предпринимателя взятку в 17 миллионов рублей. Деньги передавались им, в частности, за выделение участка под строительство крематория, утверждает Следственный комитет. В мае 2018 года Кондрашову, который к тому времени уже находился за пределами России, была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший нижегородский сити-менеджер был объявлен в международный розыск.
Кондрашов был главой администрации (сити-менеджером) Нижнего Новгорода с декабря 2010 по октябрь 2015 года.