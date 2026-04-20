Суд приговорил экс-главу нижегородской администрации к десяти годам колонии

Гособвинение запрашивало для Кондрашова 13 лет лишения свободы и штраф в размере 510 миллионов рублей. Защита Кондрашова настаивала на его невиновности и просила об оправдательном приговоре. Дело рассматривается в заочном порядке, так как Кондрашов последние годы проживает за пределами России.

По данным следствия, Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов в 2012-2013 годах получили от предпринимателя взятку в 17 миллионов рублей. Деньги передавались им, в частности, за выделение участка под строительство крематория, утверждает Следственный комитет. В мае 2018 года Кондрашову, который к тому времени уже находился за пределами России, была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший нижегородский сити-менеджер был объявлен в международный розыск.