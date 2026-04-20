Суд арестовал экс-министра сельского хозяйства Удмуртии за наркотики

Суд также обязал Юдина пройти диагностику и при необходимости лечение от наркомании или медицинскую реабилитацию.

УФА, 20 апр - РИА Новости. Суд в Удмуртии арестовал на трое суток бывшего министра сельского хозяйства региона Михаила Юдина за хранение марихуаны и отказ пройти медосвидетельствование на наркотическое опьянение, сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Врио гендиректора АО "Удмуртплем" Михаил Юдин, занимавший пост министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии с февраля 2022 по май 2025 года, привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения) и части 1 статьи 6.8 КоАП РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта), говорится в сообщении

"Установлено, что 14 апреля Юдин, в отношении которого имелись достаточные основания полагать, что он употребил наркотические вещества без назначения врача, отказался от прохождения медосвидетельствования. На суде мужчина вину признал, пояснил, что отказался, поскольку хотел сэкономить время полицейским. Накануне употреблял наркотические вещества, которые нашел и хранил у себя в автомобиле и квартире", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранительные органы нашли в его автомобиле каннабис.

"Учитывая характер совершённого правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств, личность лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой судья назначил мужчине административное наказание в виде административного ареста сроком трое суток", - рассказали в пресс-службе.