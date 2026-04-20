Суд заочно арестовал бывшего вице-президента банка ВТБ за мошенничество

11:36 20.04.2026 (обновлено: 11:39 20.04.2026)
Суд заочно арестовал бывшего вице-президента ВТБ Тер-Аванесова за мошенничество

Александр Тер-Аванесов
Александр Тер-Аванесов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова.
  • Тер-Аванесову предъявлено заочное обвинение в особо крупном мошенничестве.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента банка ВТБ и экс-сенатора Александра Тер-Аванесова по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 20 апреля 2026 года в отношении Тер-Аванесова Александра Борисовича избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ", - рассказали в пресс-службе.
Ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, уточнили там.
Ранее РИА Новости со ссылкой на документы сообщало о том, что Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов. Из материалов, имеющихся в распоряжении агентства, следовало, что обвинение в мошенничестве бывшему сенатору предъявлено заочно, его объявили в розыск.
