Курский суд приговорил украинского шпиона с Урала к 19 годам колонии

КУРСК, 20 апр – РИА Новости. Курский областной суд приговорил собиравшего информацию для украинской разведки жителя Свердловской области к 19 годам колонии по статье о госизмене, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
Согласно материалам дела, житель Свердловской области Александр Пустрашов, придерживаясь оппозиционных взглядов, начал изучать идеологию украинского военизированного объединения и стал с сочувствием относиться к его представителям. По интернету он сообщил украинской стороне о желании принять участие в направленной против безопасности Российской Федерации деятельности, после чего вел переписку в мессенджере с представителем иностранной разведки.
"Мужчина прибыл в Курскую область в командировку, имея задание от украинской разведки на сбор информации о наиболее уязвимых для причинения ущерба объектов инфраструктуры при их поражении БПЛА, выполнил визуальный осмотр, после чего определил географические координаты при помощи мобильного устройства, передал сведения противной стороне", – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области на платформе MAX.
Отмечается, что Курский областной суд признал Пустрашова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа – передача и сбор по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности РФ) и "назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 1,5 года".
Дело рассматривалось в закрытом режиме по причине характера содержащихся в материалах сведений. Приговор может быть обжалован.