Рейтинг@Mail.ru
Курский суд приговорил украинского шпиона с Урала к 19 годам колонии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 20.04.2026
Курский суд приговорил украинского шпиона с Урала к 19 годам колонии

Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курский областной суд приговорил жителя Свердловской области к 19 годам колонии по статье о госизмене.
  • Александр Пустрашов собирал информацию для украинской разведки о наиболее уязвимых объектах инфраструктуры в Курской области и передавал ее иностранной стороне.
КУРСК, 20 апр – РИА Новости. Курский областной суд приговорил собиравшего информацию для украинской разведки жителя Свердловской области к 19 годам колонии по статье о госизмене, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
Согласно материалам дела, житель Свердловской области Александр Пустрашов, придерживаясь оппозиционных взглядов, начал изучать идеологию украинского военизированного объединения и стал с сочувствием относиться к его представителям. По интернету он сообщил украинской стороне о желании принять участие в направленной против безопасности Российской Федерации деятельности, после чего вел переписку в мессенджере с представителем иностранной разведки.
"Мужчина прибыл в Курскую область в командировку, имея задание от украинской разведки на сбор информации о наиболее уязвимых для причинения ущерба объектов инфраструктуры при их поражении БПЛА, выполнил визуальный осмотр, после чего определил географические координаты при помощи мобильного устройства, передал сведения противной стороне", – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области на платформе MAX.
Отмечается, что Курский областной суд признал Пустрашова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа – передача и сбор по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности РФ) и "назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 1,5 года".
Дело рассматривалось в закрытом режиме по причине характера содержащихся в материалах сведений. Приговор может быть обжалован.
Свердловская областьКурская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала