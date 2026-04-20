Суд в Москве запретил сайты, выдававшие себя за сервисы Росреестра
05:35 20.04.2026 (обновлено: 05:39 20.04.2026)
Суд в Москве запретил сайты, выдававшие себя за сервисы Росреестра

Суд в Москве запретил сайты-двойники Росреестра за платные выписки из ЕГРН

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры о признании противоправной информации на сайтах, которые выдавали себя за официальные сервисы Росреестра и МосгорБТИ.
  • На этих сайтах за деньги предлагалось получить выписки из ЕГРН и технические паспорта на объекты недвижимости, что вводило граждан в заблуждение.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Суд в Москве удовлетворил иск межрайонного прокурора о признании противоправной информации на интернет-ресурсах, которые выдавали себя за официальные сервисы Росреестра и МосгорБТИ, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Последствиями нелегитимной деятельности сайтов-посредников является: нарушение требований законодательства о правовом режиме доступа к сведениям ЕГРН; создание предпосылок к мошеннической деятельности в сфере оборота недвижимости... нарушение правового режима защиты персональных данных", - указано в документе.
Девушка с телефоном в лучах закатного солнца - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Мошенники не дремлют: как не попасться на удочку "фальшивого начальника"
25 марта, 14:13
На сайтах в открытом доступе предлагалось за деньги получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также технические паспорта на объекты недвижимости, причем без указания данных о владельцах ресурсов.
В прокуратуре подчеркнули, что эти порталы не имеют отношения к государственной службе регистрации, кадастра и картографии. Они вводят граждан в заблуждение, создавая иллюзию получения государственной услуги на законных основаниях.
"Размещение предложения о предоставлении услуги по выдаче выписок из ЕГРН вводит в заблуждение граждан, создавая у них ложное впечатление о предоставлении государственной услуги Росреестром или предоставлении ее посредником на законных основаниях", - говорится в документе.
Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что функционирование таких сайтов нарушает федеральное законодательство. Как отметили в ведомстве, обращение к подобным посредникам грозит потребителям получением недостоверных сведений по завышенным ценам либо полным отсутствием результата.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В России отметили возросшее количество кибератак на страну
4 февраля, 00:15
Поскольку сведения из реестра недвижимости и архива БТИ являются государственной услугой, оказываемой исключительно уполномоченными органами, суд постановил признать информацию на этих сайтах запрещенной к распространению на территории России.
Решение суда направят в Роскомнадзор для внесения указателей страниц в Единый реестр запрещенной информации. Это ограничит доступ к данным ресурсам на территории РФ.
Оплата проезда через чат-бот мессенджера МАХ в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Раскрыта новая мошенническая схема с использованием поддельных чатов по ЖКХ
13 апреля, 20:28
 
РоссияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)БТИФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
