Суд в Москве запретил сайты, выдававшие себя за сервисы Росреестра

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры о признании противоправной информации на сайтах, которые выдавали себя за официальные сервисы Росреестра и МосгорБТИ.

На этих сайтах за деньги предлагалось получить выписки из ЕГРН и технические паспорта на объекты недвижимости, что вводило граждан в заблуждение.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Суд в Москве удовлетворил иск межрайонного прокурора о признании противоправной информации на интернет-ресурсах, которые выдавали себя за официальные сервисы Росреестра и МосгорБТИ, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Последствиями нелегитимной деятельности сайтов-посредников является: нарушение требований законодательства о правовом режиме доступа к сведениям ЕГРН; создание предпосылок к мошеннической деятельности в сфере оборота недвижимости... нарушение правового режима защиты персональных данных", - указано в документе.

На сайтах в открытом доступе предлагалось за деньги получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также технические паспорта на объекты недвижимости, причем без указания данных о владельцах ресурсов.

В прокуратуре подчеркнули, что эти порталы не имеют отношения к государственной службе регистрации, кадастра и картографии. Они вводят граждан в заблуждение, создавая иллюзию получения государственной услуги на законных основаниях.

"Размещение предложения о предоставлении услуги по выдаче выписок из ЕГРН вводит в заблуждение граждан, создавая у них ложное впечатление о предоставлении государственной услуги Росреестром или предоставлении ее посредником на законных основаниях", - говорится в документе.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что функционирование таких сайтов нарушает федеральное законодательство. Как отметили в ведомстве, обращение к подобным посредникам грозит потребителям получением недостоверных сведений по завышенным ценам либо полным отсутствием результата.

Поскольку сведения из реестра недвижимости и архива БТИ являются государственной услугой, оказываемой исключительно уполномоченными органами, суд постановил признать информацию на этих сайтах запрещенной к распространению на территории России