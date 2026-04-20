Дмитриев задался вопросом, справятся ли США с жестким отказом от Зеленского

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, смогут ли США пережить "жесткий отказ" от Владимира Зеленского.
Журнал Atlantic опубликовал статью с заголовком "Украина наконец отказалась от Трампа. Зеленский списал Соединённые Штаты со счетов". Издание написало, что Киев активно ищет новых дипломатических и военных партнёров.
"Смогли бы США справиться с таким жёстким отказом от самого Зеленского?" - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию Atlantic.