23:29 20.04.2026 (обновлено: 23:50 20.04.2026)
Пентагон: США оказались в кризисе из-за ядерного сдерживания России и КНР

ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США оказались в кризисе из-за необходимости ядерного сдерживания одновременно России и Китая, а также растущих возможностей КНДР, признал в понедельник помощник главы Пентагона по ядерному сдерживанию, химической и биологической защите Роберт Кадлек.
"Это не гипотетическая проблема будущего. Это кризис, разворачивающийся прямо сейчас", - заявил Кадлек в сенате США, комментируя необходимость сдерживать одновременно РФ и КНР, параллельно с растущими возможностями КНДР.
"Мы вступили в новую, более опасную эпоху", - добавил Кадлек.
Американский чиновник пояснил, что Соединенные Штаты в нынешних условиях намерены срочно действовать, проводя модернизацию и диверсификацию своих ядерных сил, а на стратегическое сдерживание планируется потратить около 5% всего военного бюджета США в 2027 финансовом году.
"Это не выбор, а императив", - добавил Кадлек.
