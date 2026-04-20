В США мошенники скопировали государственный сайт об инопланетянах.

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Предупреждение о мошенниках, скопировавших сайт "Инопланетяне" на американском правительственном интернет-адресе, зарегистрированном после обещания президента США Дональда Трампа обнародовать секретную информацию властей о неопознанных летающих объектах, появляется у пользователей при попытке зайти на страницу, убедился корреспондент РИА Новости.

Теперь при заходе на сайты alien и aliens.gov всплывает уведомление: "Этот сайт может выдавать себя за aliens.gov, чтобы украсть вашу финансовую и личную информацию. Вернитесь на предыдущую страницу".

В последние годы кратно растут потери американцев от мошенников: в прошлом году они позволили обмануть себя на рекордные 15,9 миллиарда долларов, сообщила ранее Федеральная торговая комиссия - независимый орган по защите прав потребителей. В 2024 году аферисты обогатились за счет жителей США на 12,5 миллиардов долларов, это так же было рекордом и ростом на 25% по сравнению с предыдущим годом.