В США мошенники скопировали государственный сайт об инопланетянах - РИА Новости, 20.04.2026
22:27 20.04.2026
В США мошенники скопировали государственный сайт об инопланетянах

В США мошенники скопировали сайт "Инопланетяне", созданный правительством

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В США мошенники скопировали государственный сайт об инопланетянах.
  • Власти США зарегистрировали интернет-адрес aliens.gov на правительственном домене после обещаний Трампа обнародовать материалы о пришельцах и НЛО.
  • При заходе на сайты alien и aliens.gov теперь появляется уведомление о возможной попытке мошенничества.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Предупреждение о мошенниках, скопировавших сайт "Инопланетяне" на американском правительственном интернет-адресе, зарегистрированном после обещания президента США Дональда Трампа обнародовать секретную информацию властей о неопознанных летающих объектах, появляется у пользователей при попытке зайти на страницу, убедился корреспондент РИА Новости.
Власти Соединенных Штатов на фоне обещаний Трампа обнародовать материалы, связанные с пришельцами и НЛО, в марте зарегистрировали интернет-адрес aliens.gov на правительственном домене США, предназначенном только для госорганов.
Теперь при заходе на сайты alien и aliens.gov всплывает уведомление: "Этот сайт может выдавать себя за aliens.gov, чтобы украсть вашу финансовую и личную информацию. Вернитесь на предыдущую страницу".
В последние годы кратно растут потери американцев от мошенников: в прошлом году они позволили обмануть себя на рекордные 15,9 миллиарда долларов, сообщила ранее Федеральная торговая комиссия - независимый орган по защите прав потребителей. В 2024 году аферисты обогатились за счет жителей США на 12,5 миллиардов долларов, это так же было рекордом и ростом на 25% по сравнению с предыдущим годом.
