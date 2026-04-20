Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме боятся последствий, если бензин в США не подешевеет, пишут СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 20.04.2026 (обновлено: 14:44 20.04.2026)
В Белом доме боятся последствий, если бензин в США не подешевеет, пишут СМИ

Semafor: в Белом доме боятся последствий, если цены на бензин в США не снизятся

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В окружении Дональда Трампа опасаются серьезных политических последствий, если цены на бензин в стране не снизятся до трех долларов за галлон.
  • В Белом доме не питают иллюзий относительно того, как избиратели будут оценивать ситуацию на топливном рынке в преддверии осеннего электорального сезона
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. В окружении президента США Дональда Трампа опасаются серьезных политических последствий, если цены на бензин в стране в ближайшее время не снизятся до 3 долларов за галлон, пишет Semafor со ссылкой на близкий к Белому дому источник.
"Риторика вокруг этого значит куда меньше, чем реальность. Либо это будет, либо нет. Если мы не увидим бензин по 3 доллара за галлон, нас просто уничтожат", - приводит издание слова неназванного собеседника. Semafor отмечает, что в Белом доме не питают иллюзий относительно того, как избиратели будут оценивать ситуацию на топливном рынке в преддверии осеннего электорального сезона.
По данным американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена галлона бензина в США 18 апреля составляла около 4,06 доллара.
Ранее Трамп в интервью Fox News допускал, что к выборам цены на бензин могут остаться примерно на нынешнем уровне или вырасти незначительно. При этом в январе средняя цена галлона в США была заметно ниже и составляла 2,81 доллара, следует из данных AAA.
Как отмечает Управление энергетической информации (EIA) США, бензин в стране подорожал на фоне роста мировых цен на нефть, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке и рисками для судоходства через Ормузский пролив. В апрельском прогнозе EIA говорится, что розничные цены на бензин в США в этом месяце могут приблизиться к 4,30 доллара за галлон, а в среднем по 2026 году составить около 3,70 доллара.
В миреСШАБлижний ВостокДональд ТрампОрмузский проливEIAВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала