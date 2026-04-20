В Белом доме боятся последствий, если бензин в США не подешевеет, пишут СМИ

- В окружении Дональда Трампа опасаются серьезных политических последствий, если цены на бензин в стране не снизятся до трех долларов за галлон.
- В Белом доме не питают иллюзий относительно того, как избиратели будут оценивать ситуацию на топливном рынке в преддверии осеннего электорального сезона
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. В окружении президента США Дональда Трампа опасаются серьезных политических последствий, если цены на бензин в стране в ближайшее время не снизятся до 3 долларов за галлон, пишет Semafor со ссылкой на близкий к Белому дому источник.
"Риторика вокруг этого значит куда меньше, чем реальность. Либо это будет, либо нет. Если мы не увидим бензин по 3 доллара за галлон, нас просто уничтожат", - приводит издание слова неназванного собеседника. Semafor отмечает, что в Белом доме не питают иллюзий относительно того, как избиратели будут оценивать ситуацию на топливном рынке в преддверии осеннего электорального сезона.
По данным американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена галлона бензина в США 18 апреля составляла около 4,06 доллара.
Ранее Трамп в интервью Fox News допускал, что к выборам цены на бензин могут остаться примерно на нынешнем уровне или вырасти незначительно. При этом в январе средняя цена галлона в США была заметно ниже и составляла 2,81 доллара, следует из данных AAA.
Как отмечает Управление энергетической информации (EIA) США, бензин в стране подорожал на фоне роста мировых цен на нефть, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке и рисками для судоходства через Ормузский пролив. В апрельском прогнозе EIA говорится, что розничные цены на бензин в США в этом месяце могут приблизиться к 4,30 доллара за галлон, а в среднем по 2026 году составить около 3,70 доллара.