07:48 20.04.2026 (обновлено: 08:19 20.04.2026)
Центральное командование США опубликовало кадры захвата иранского судна

CENTCOM показало кадры захвата иранского торгового судна Touska

  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало кадры захвата иранского торгового судна Touska.
  • Морские пехотинцы США покидают десантный корабль USS Tripoli на вертолете и пересекают Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить судно M/V Touska, пишет CENTCOM.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало кадры того, как морпехи США с десантного корабля USS Tripoli осуществляют захват иранского торгового судна Touska.
Ранее Центральное командование ВС США подтвердило захват иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива. Как утверждает командование, в настоящее время корабль находится под контролем США.
"Морские пехотинцы США покидают десантный корабль USS Tripoli на вертолете и пересекают Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить судно M/V Touska. Морские пехотинцы спустились на иранское судно по канатам 20 апреля после того, как эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance (DDG 111) вывел из строя двигательную установку Touska из-за того, что коммерческое судно не выполнило неоднократные предупреждения американских сил в течение шести часов", - говорится в подписи к видео, опубликованному на странице командования в соцсети Х.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
