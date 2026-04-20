Бесконечные деньги: Россия потеснит США там, где совершенно никто не ожидал

В то время как на Ближнем Востоке ситуация склоняется к продолжению боевых действий и расширению хаоса в регионе, в России полным ходом идет подготовка к проведению Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" в мае этого года.

Очень символично, что данный форум — регулярно повторяющееся и задолго запланированное мероприятие — по времени проведения и своей тематике стопроцентно точно совпал с нынешними драматичными изменениями в мировой политике и экономике.

В рамках форума в 2022 году глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что "Россия — Исламский мир" — это уникальная возможность придать дополнительный импульс нашему многоплановому сотрудничеству, расширить обмен опытом и лучшими практиками, установить новые деловые контакты, заключить соглашения, провести презентации инвестиционного потенциала государств и регионов". Очевидно, что сейчас все эти цели многократно усилены и окончательно перешли из статуса "лишним не будет" к "другого варианта нет".

Как написал ресурс Al Jazeera, "война в Иране обнажила границы нейтральности — даже в регионах, ориентировавшихся ранее на военную и финансовую мощь США , больше никто не может оставаться незатронутым кризисом такого масштаба".

Но будет неправильно считать, что страны исламского мира как-то вдруг сбросили розовые очки и разом повернулись к другим полюсам силы, включая Россию. Как пишет Eurasia Review, нынешняя война не создала многополярный мир, а "резко ускорила его кристаллизацию" и подчеркнула роль России как самостоятельного его полюса. Как указано в докладе канадского Университета Карлтона, "не навязывая западные идеи, Россия делает упор на стабильность, суверенитет и традиционализм, что находит отклик у исламских стран, настороженно относящихся к западному либерализму".

Россия давно и последовательно укрепляет контакты с исламскими странами, потому что это совершенно логичный и выгодный для всех процесс, подкрепленный многовековыми связями, культурной общностью и близкими традиционными ценностями. Ислам — вторая по численности последователей религия в России, и российское руководство эффективно использует культурно‑религиозную близость как основу для укрепления связей с исламским миром, а такие события, как KazanForum, продвигают конкретное экономическое, научное и культурное сотрудничество.

В частности, свое участие в майском форуме уже подтвердили 60 государств. Свои экспозиции представят Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман, Турция Азербайджан , Туркменистан, Иран, Киргизская Республика и Демократическая Республика Конго . Помимо основной деловой программы форума, на площадке МВЦ "Казань Экспо" пройдет Международная выставка сотрудничества России и Исламского мира, Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли", Выставка недвижимости International Property Market 2026, Международный турнир молодых поваров исламских стран, XVI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия", а также Фестиваль восточных культур.

Малайзией. Но особое внимание, естественно, будет уделено международной и дипломатической составляющей — запланированы мероприятия по линии межправительственных комиссий по торгово‑экономическому и научно‑техническому сотрудничеству Российской Федерации с зарубежными странами. Все это будет проходить не с низкой, а высокой "базы": например, Турция остается вторым по значимости экономическим партнером России после Китая , обогнав Индию ; со странами Центральной Азии в прошлом году товарооборот достиг 50 миллиардов долларов, а со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) — вырос до 163 миллиардов долларов; динамично растут показатели торговли со странами Персидского залива (например, только с ОАЭ товарооборот в 2025 году превысил 12 миллиардов долларов, обновив исторический максимум и выведя ОАЭ в десятку ключевых торговых партнеров России, а с Саудовской Аравией торговля за прошлый год почти учетверилась); создаются новые маршруты — например, идет активное расширение связей с Индонезией

Ключевые элементы интереса исламских стран к России — развитие логистики (транспортные коридоры Север — Юг и Запад — Восток), энергетическая безопасность (нефть, газ, топливо, ядерная энергетика), технологический суверенитет (поставки высокотехнологичного оборудования, программного обеспечения, решений и промышленного сырья); военная безопасность (поставки продукции российского ВПК) и продовольственная безопасность (продовольствие и удобрения).

В свою очередь, помимо очевидных коммерческих выгод от физической торговли, России интересен значительный инвестиционный ресурс исламских стран (преимущественно монархий Персидского залива). В 2025 году Россия уже заключила соглашения по инвестициям и транспорту с ОАЭ и сделку по инвестициям в энергетику с Катаром . Как пишет турецкий ресурс TRT World, "переориентация российской экономики (на юг и восток) открывает возможности для богатых арабских стран, которые активно добиваются большей диверсификации экономических связей в рамках построения постнефтяной экономики". В частности, их крайне интересует опыт России в сельском хозяйстве, транспорте и промышленном развитии.