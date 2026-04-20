Военные США сообщили об ударе по судну наркоторговцев в Карибском море

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Южное командование ВС США сообщило об ударе по судну, предположительно, наркоторговцев в Карибском море, в результате которого были убиты три человека, находившихся на борту.
"Объединенная оперативная группа нанесла смертельный удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском море и участвовало в операциях по наркоторговле. В ходе операции были убиты трое мужчин-наркотеррористов", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.