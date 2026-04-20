ВМС США возобновят закупки разведывательных самолетов Poseidon - РИА Новости, 20.04.2026
03:22 20.04.2026
ВМС США возобновят закупки разведывательных самолетов Poseidon

CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon / Американский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Архивное фото
  • Военно-морской флот США возобновляет закупки разведывательных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon после двухлетнего перерыва.
  • На закупку 12 самолетов P-8A Poseidon на 2027 финансовый год ВМС запросили 4,23 миллиарда долларов.
  • Средняя стоимость одного самолета P-8A Poseidon выросла до 352 миллионов долларов, что на 92% выше показателей 2024 года.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Военно-морской флот США возобновляет закупки разведывательных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon после двухлетнего перерыва, выяснило РИА Новости, изучив недавно опубликованные бюджетные документы Пентагона.
Согласно изученным данным, ВМС запросил 4,23 миллиарда долларов на закупку 12 таких самолетов на 2027 финансовый год, выяснило РИА Новости.
Последний раз флот закупал самолеты P-8A Poseidon в 2024 финансовом году, тогда было заказано десять машин на 1,83 миллиарда долларов. В 2025 и 2026 годах закупки не проводились: финансирование программы составляло лишь около 12-13 миллионов долларов в год на поддержание производственных мощностей.
Согласно новому запросу, средняя стоимость одного самолета выросла до 352 миллионов долларов - на 92% выше показателей 2024 года.
Возобновление закупок P-8A вписывается в общую стратегию Пентагона. Общий бюджетный запрос министерства обороны на 2027 финансовый год составляет рекордные 1,5 триллиона долларов, что на 44% больше показателей текущего отчетного периода.
