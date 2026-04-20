Латвия заблокировала десять российских сайтов - РИА Новости, 20.04.2026
14:47 20.04.2026 (обновлено: 15:01 20.04.2026)
Латвия заблокировала десять российских сайтов

Sputnik: Латвия заблокировала десять российских сайтов

Флаг Латвии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латвия заблокировала еще десять российских сайтов, включая сайт информационного агентства "Победа РФ".
  • Латвийский регулятор действует по информации от спецслужб и считает некоторые российские сайты угрозой национальной безопасности.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Латвия заблокировала еще 10 российских сайтов, в том числе информационного агентства "Победа РФ" о Великой Отечественной войне, передает агентство Sputnik Латвия со ссылкой на национальный совет по электронным СМИ прибалтийской республики.
Российское информационное агентство "Победа РФ" – проект Фонда стратегических инициатив Музея Победы, направленный на привлечение общественного внимания к теме Великой Отечественной войны.
Флаги Словакии и ЕС перед Президентским дворцом в Братиславе - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
В Словакии допустили, что заблокируют вступление Украины в ЕС
19 апреля, 03:29
"Национальный совет по электронным СМИ заблокировал на территории Латвии доступ еще к десяти российским сайтам: pobedarf.ru, vgoroden.ru, orda-info.online, baikal-daily.ru, newsomsk.ru, gubdaily.ru, gorvesti.ru, volgadmin.ru, parmanews.ru и pulse19.ru", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее латвийский регулятор заявлял, что не проверяет ресурсы самостоятельно по единым критериям, а действует по информации от спецслужб.
В начале апреля агентство LETA передавало, что национальный совет о электронным СМИ Латвии запретил доступ еще к 19 российским сайтам, включая сайт партии "Родина" и госуслуг Пятигорска, посчитав их угрозой национальной безопасности.
Власти прибалтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в 2022 году Литва и Латвия запретили трансляцию российских телеканалов. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Рига - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Школьникам в Латвии запретили разговаривать на русском, рассказал депутат
Вчера, 03:13
 
