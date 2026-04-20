Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских БПЛА

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 19 апреля до 7.00 20 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
