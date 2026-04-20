СК раскрыл дела двух жителей Забайкалья об организации убийств в 90-е годы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один из обвиняемых создал преступную группу в Краснокаменске и вовлек в нее жителей края для совершения тяжких преступлений.
- Второй обвиняемый, опасаясь разглашения компрометирующих его материалов, попросил знакомого организовать убийство своего коллеги.
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Забайкалья, которые обвиняются в организации убийств и подрыве машины оппонента в 1990-х годах, сообщает СК РФ.
"Следствием установлено, что 56-летний обвиняемый, обладая криминальным авторитетом, в 1996 году создал в городе Краснокаменске преступную группу, куда вовлек жителей края для совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также осуществления криминального покровительства предпринимателям", - говорится в сообщении.
Правоохранители получили доказательства причастности обвиняемых к трем особо тяжким преступлениям. Установлено, что в июне 1997 года после конфликта с криминальным авторитетом Краснокаменска обвиняемый решил отомстить его водителю. По его поручению сообщник закрепил боевую гранату Ф-1 под днищем автомобиля ВАЗ-2121. При движении автомобиля взрывное устройство сдетонировало, отмечают в СК. Водитель и две женщины в машине пострадали.
Также, по данным следствия, в марте 1998 года второй обвиняемый – 67-летний житель региона, на тот момент являвшийся замруководителя одного из предприятий в Краснокаменске, - опасаясь разглашения компрометирующих его материалов, попросил знакомого организовать убийство своего коллеги. Последний согласился, за вознаграждение привлек участников одной из преступных групп, и киллер из пистолета с глушителем убил потерпевшего на пороге его квартиры.
В апреле 1998 года из мести за смерть участника своей преступной группы, а также для поддержания криминального авторитета обвиняемый организовал убийство мужчины, причастного к гибели сообщника. Исполнитель убийства заманил потерпевшего в автомобиль, вывез в лес в Чите и выстрелил ему в голову из пистолета. Мужчина скончался в больнице.
"Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - отмечает СК.
Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное преследование ряда соучастников прекращено в связи с их смертью.