Певица Шер узнала о том, что у нее есть тайная внучка, пишут СМИ
02:00 20.04.2026
Певица Шер узнала о том, что у нее есть тайная внучка, пишут СМИ

Певица Шер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская певица Шер узнала о том, что у нее есть тайная 15-летняя внучка по имени Эвер.
  • Отец девочки — младший сын Шер, Элайджа Оллман, который отказался участвовать в воспитании ребенка и хранил новость о ее рождении в тайне.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американская певица Шер узнала о том, что у нее есть тайная 15-летняя внучка по имени Эвер, отцом которой является ее младший сын Элайджа Оллман, сообщает издание Sun со ссылкой на мать девочки.
"Суперзвезда Шер "потеряла дар речи", когда узнала, что у нее есть тайная внучка в возрасте 15 лет... Мать девочки, Кэти Эдвардс, рассказала, что сообщила легенде хит-парадов эту сенсационную новость во время эмоционального телефонного разговора в прошлом (2025 - ред.) году", - пишет издание.
Элис Купер выступает на фестивале Louder Than Life Music Festival в Луисвилле, Кентукки - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Король эпатажа Элис Купер женился спустя полвека: как выглядит его невеста
3 апреля, 19:58
По словам Эдвардс, в 2010 году у нее была короткая связь с Оллманом, в результате чего родилась их дочь Эвер. Сам Оллман отказался участвовать в воспитании ребенка и хранил новость о ее рождении в тайне. Однако спустя годы он случайно проговорился в кругу семьи о существовании Эвер, после чего Шер сама позвонила матери девочки, чтобы узнать правду.
В конце января 2023 года портал TMZ со ссылкой на документы сообщал, что Шер подала документы на опекунство над сыном Элайджей Блу Оллманом, утверждая, что он не в состоянии распоряжаться финансами из-за проблем с наркотиками. Однако осенью 2024 года она отозвала этот запрос в связи с достигнутым соглашением.
Megan Thee Stallion - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
СМИ: американскую исполнительницу Megan Thee Stallion госпитализировали
1 апреля, 06:57
 
