Певица Шер узнала о том, что у нее есть тайная внучка, пишут СМИ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американская певица Шер узнала о том, что у нее есть тайная 15-летняя внучка по имени Эвер, отцом которой является ее младший сын Элайджа Оллман, сообщает издание Sun со ссылкой на мать девочки.

"Суперзвезда Шер "потеряла дар речи", когда узнала, что у нее есть тайная внучка в возрасте 15 лет... Мать девочки, Кэти Эдвардс, рассказала, что сообщила легенде хит-парадов эту сенсационную новость во время эмоционального телефонного разговора в прошлом (2025 - ред.) году", - пишет издание.

По словам Эдвардс, в 2010 году у нее была короткая связь с Оллманом, в результате чего родилась их дочь Эвер. Сам Оллман отказался участвовать в воспитании ребенка и хранил новость о ее рождении в тайне. Однако спустя годы он случайно проговорился в кругу семьи о существовании Эвер, после чего Шер сама позвонила матери девочки, чтобы узнать правду.