Пользователи сообщают о сбоях в работе ChatGPT - РИА Новости, 20.04.2026
19:10 20.04.2026 (обновлено: 19:11 20.04.2026)
Пользователи сообщают о сбоях в работе ChatGPT

Пользователи ChatGPT по всему миру сообщают о сбоях в работе

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пользователи чат-бота ChatGPT по всему миру сообщают о неполадках в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 17.04 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Великобритании - около 3800. Также о неполадках сообщают в Нидерландах, Германии, Франции, Бразилии, Индии, США и ряде других стран.
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В США расследуют использование ChatGPT стрелявшим в университете Флориды
10 апреля, 03:02
Некоторые пользователи отмечают сбои в работе сайта разработчика - компании OpenAI, а также веб-браузера компании, следует из данных Downdetector.
Также по миру сообщается о сбоях в работе ряда других чат-ботов и ИИ-ассистентов, в частности Gemini от Google, Microsoft Copilot, а также разработанного компанией Anthropic Claude AI.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В России создали ИИ для обнаружения поддельных документов от ChatGPT
16 апреля, 05:52
 
