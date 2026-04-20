Пользователи сообщают о сбоях в работе ChatGPT

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пользователи чат-бота ChatGPT по всему миру сообщают о неполадках в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 17.04 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Великобритании - около 3800. Также о неполадках сообщают в Нидерландах, Германии, Франции, Бразилии, Индии, США и ряде других стран.
Некоторые пользователи отмечают сбои в работе сайта разработчика - компании OpenAI, а также веб-браузера компании, следует из данных Downdetector.
Также по миру сообщается о сбоях в работе ряда других чат-ботов и ИИ-ассистентов, в частности Gemini от Google, Microsoft Copilot, а также разработанного компанией Anthropic Claude AI.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.