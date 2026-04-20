В РПЦ возмутились уничтожением статуи Христа израильским военным

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Поругание статуи Христа израильским военнослужащим – это преступный акт, который противоречит заявлениям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о защите христиан, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Ранее ливанский информационный портал Lebanon Debate сообщил, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, которое было опубликовано в социальных сетях. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила подлинность фотографии и заявила, что по факту этого инцидента проводится расследование.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал этот поступок "позорным" и противоречащим ценностям еврейского государства и принес извинения всему христианскому миру от лица Государства Израиль за этот инцидент. Он также выразил уверенность, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры.
"Упомянутый преступный акт намеренного поругания святыни со стороны военнослужащего ЦАХАЛ стал широко известен во всем христианском мире и причинил боль и потрясение множеству верующих людей. Такой поступок ставит под вопрос недавнее утверждение Биньямина Нетаньяху, согласно которому в регионе Ближнего Востока "только Израиль защищает христианскую общину, которая растет и процветает", - сказал Балашов.
Он также обратил внимание на "неоднократные заявления лидеров христианских церквей в Святой земле во главе с Патриархом Иерусалимским Феофилом III, которые привлекают внимание международной общественности к серьезным проблемам христиан в Израиле".
"Прозвучавшие комментарии министра иностранных дел израильского государства Гидеона Саара — это шаг в правильном направлении, но всё будет зависеть от того, осуществятся ли в действительности "необходимые строгие меры" по отношению к виновному, которые анонсировал министр. В Русской православной церкви будут внимательно следить за дальнейшим развитием событий, как и в мире в целом", - заключил собеседник агентства.
В конце декабря 2025 года Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что христиане подвергаются притеснениям по всему Ближнему Востоку, за исключением Израиля. По его словам, Израиль – "единственное место, где христианская община растёт и процветает, потому что это часть нашего мировоззрения". Он также привел в пример Вифлеем, более 80% населения которого, по его словам, было христианским, когда город контролировался Израилем. А после передачи Вифлеема Палестинской национальной администрации, добавил Нетаньяху, число христиан там резко упало и теперь составляет менее 20%.