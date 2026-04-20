Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 20.04.2026 (обновлено: 13:36 20.04.2026)
Roblox оштрафовали на восемь миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ-отношений*

© AP Photo / Leon Keith — Стартовая страница игровой площадки Roblox
Стартовая страница игровой площадки Roblox. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Roblox на восемь миллионов рублей.
  • Штраф назначили за пропаганду ЛГБТ-отношений* среди несовершеннолетних в Интернете.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Roblox на 8 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ-отношений* (движение признано в России экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Roblox Corporation виновной… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласила решение судья по первому протоколу.
Аналогичный штраф был назначен по второму протоколу.
Протоколы составлены по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда среди несовершеннолетних ЛГБТ-отношений* с применением средств массовой информации или сети интернет).
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала