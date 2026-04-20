Roblox оштрафовали на восемь миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ-отношений*

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Roblox на 8 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ-отношений* (движение признано в России экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Roblox Corporation виновной… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласила решение судья по первому протоколу.
Аналогичный штраф был назначен по второму протоколу.
Протоколы составлены по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда среди несовершеннолетних ЛГБТ-отношений* с применением средств массовой информации или сети интернет).
