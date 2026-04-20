РЭЦ: в Стамбуле оценили экспортный потенциал медпроизводителей из России

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Экспортный потенциал медицинских производителей из РФ в Стамбуле оценили в 464 миллиона рублей, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Российские компании – участники коллективного стенда под национальным брендом "Сделано в России" на международной медицинской выставке Expomed Eurasia 2026 в Стамбуле провели 155 деловых встреч, экспортный потенциал которых предварительно оценен Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ) в 463,6 миллиона рублей", - говорится в пресс-релизе.

В составе национальной экспозиции, организованной РЭЦ при поддержке государственной платформы "Мой экспорт", были представлены 11 российских компаний из 9 регионов страны, в том числе, Ростовской, Ярославской, Нижегородской, Ивановской областей и Краснодарского края.

"Турецкий рынок остается одним из приоритетных для российских компаний, выступая не только как самостоятельное направление, но и как региональный хаб для выхода на рынки третьих стран. Коллективный стенд "Сделано в России" стал одной из заметных точек притяжения на выставке и вызвал высокий интерес со стороны профессионального сообщества", – отметил представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.

В экспозиции участвовали производители медицинского оборудования, расходных материалов, реабилитационных комплексов и софта: компании "Нейрософт" (обладатель сертификата "Сделано в России"), "Аурика", "НПП Монитор", "Медикал-сервис", "Нелиан".

Коллективный стенд российских медицинских производителей на Expomed Eurasia 2026 в Стамбуле посетили представители более 40 компаний из стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Для участия в международных выставках при поддержке РЭЦ компании могут подавать заявки в цифровом формате через государственную платформу "Мой экспорт".