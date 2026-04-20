Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 20.04.2026
РЭЦ: в Стамбуле оценили экспортный потенциал медпроизводителей из России

© РИА Новости / Пресс-служба РЭЦЭкспозиция "Сделано в России" на международной медицинской выставке Expomed Eurasia 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Экспортный потенциал медицинских производителей из РФ в Стамбуле оценили в 464 миллиона рублей, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Российские компании – участники коллективного стенда под национальным брендом "Сделано в России" на международной медицинской выставке Expomed Eurasia 2026 в Стамбуле провели 155 деловых встреч, экспортный потенциал которых предварительно оценен Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ) в 463,6 миллиона рублей", - говорится в пресс-релизе.
В составе национальной экспозиции, организованной РЭЦ при поддержке государственной платформы "Мой экспорт", были представлены 11 российских компаний из 9 регионов страны, в том числе, Ростовской, Ярославской, Нижегородской, Ивановской областей и Краснодарского края.
"Турецкий рынок остается одним из приоритетных для российских компаний, выступая не только как самостоятельное направление, но и как региональный хаб для выхода на рынки третьих стран. Коллективный стенд "Сделано в России" стал одной из заметных точек притяжения на выставке и вызвал высокий интерес со стороны профессионального сообщества", – отметил представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.
В экспозиции участвовали производители медицинского оборудования, расходных материалов, реабилитационных комплексов и софта: компании "Нейрософт" (обладатель сертификата "Сделано в России"), "Аурика", "НПП Монитор", "Медикал-сервис", "Нелиан".
Коллективный стенд российских медицинских производителей на Expomed Eurasia 2026 в Стамбуле посетили представители более 40 компаний из стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока.
Для участия в международных выставках при поддержке РЭЦ компании могут подавать заявки в цифровом формате через государственную платформу "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ), в который также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Российской экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) и "Школа экспорта", является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
ЭкономикаСтамбулРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала