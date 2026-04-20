РЭЦ показал промтехнологии из регионов РФ на "Иннопром" в Ташкенте

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) в рамках VI международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" организовал экспозицию под национальным брендом "Сделано в России", сообщает РЭЦ.

"Ее основной задачей является содействие выходу российских производителей на рынки Центральной Азии через демонстрацию технологических решений в области машиностроения, автоматизации, энергетики и промышленной инфраструктуры. Общая площадь стенда составляет 640 квадратных метров На нем представлены порядка 40 компаний из каждого пятого региона России. Кроме двух столичных регионов, наиболее широко в экспозиции участвуют Краснодарский край, Самарская, Волгоградская, Белгородская и Иркутская области. Семь участников являются обладателями сертификата "Сделано в России", - отмечается в пресс-релизе.

В деловой программе "Иннопром. Центральная Азия" выступит генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков. Он расскажет о результатах работы Группы РЭЦ по поддержке экспорта, ключевых отраслях сотрудничества с Узбекистаном и роли коллективного стенда "Сделано в России" в продвижении отечественных технологий на центральноазиатском рынке.

"В прошлом году поддержку Группы РЭЦ в рамках 2,8 тысячи услуг получили почти 1,6 тысячи уникальных участников внешнеэкономической деятельности. Для Узбекистана мы выступаем надежным партнером в установлении прочных торговых и инвестиционных связей в ключевых отраслях – металлургии, машиностроении и агропромышленном комплексе. На экспозиции "Сделано в России" сегодня представлены инновационные разработки со всей страны. Это наглядный пример того, что российский бизнес готов предлагать передовые решения для Центральной Азии", – отметил генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков.

На экспозиции показаны разработки в сегментах тяжелого машиностроения и транспорта, автоматизации производства и робототехники, строительных материалов и инфраструктурных решений, а также химической промышленности и композитных материалов. В категории тяжелого машиностроения и транспорта экспонируются, в частности, грузовая и железнодорожная техника (компании "КАМАЗ" из Татарстана, "Синара – Транспортные машины" из Москвы), подъемные краны (калининградский "НПО Спецкран"), буровые установки ("Мобилмаш" из Перми) и вездеходная техника для бездорожья ("Альянссервис" из Красноярска).

В сфере автоматизации, станкостроения и роботизации производители из Красноярска ("ИТС-Сибирь") и Санкт-Петербурга ("Лазерные системы", "Смартпаксервис") представляют оборудование для лазерной резки металлов, 3D-печати металлическими порошками, а также промышленных роботов и конвейерные системы. Разработки в области промышленного софта и операционных систем демонстрирует московская компания "Базальт СПО".

Значительный блок экспозиции "Сделано в России" посвящен энергетическому и испытательному оборудованию. Здесь представлены производители насосного и арматурного оборудования ("Темпер Рус" из Кургана и "СПК Ресурс" из Москвы), высоковольтного испытательного оборудования (волгоградский "Завод промышленного оборудования СКАТ"), систем диагностики выключателей и трансформаторов ("Манул" из Санкт-Петербурга), а также климатических испытательных камер и оборудования для микроэлектроники (волгоградская компания "ОТК").

В сегменте промышленной инфраструктуры и строительства экспоненты из Иркутска ("Интоп Про") и Краснодара ("Промышленник") демонстрируют решения для устройства промышленных полов и опалубочные системы. Оборудование для дорожного строительства и ремонта, включая установки для модификации битума и асфальтобетонные заводы, экспонирует "НПФ Бастион" из Санкт-Петербурга.

Химическую отрасль и производство полимерных материалов представляют, в частности, "Группа Полипластик" (Москва) с инновационными системами защитных ограждений из полимеров повышенной прочности, "Константа-2" (Волгоград) с уплотнениями и запорной арматурой, а также "Манро" (Самарская область) с экструдерами и грануляторами для переработки полимеров.

"На выставке мы представляем инновационные системы ограждений "Полисейф" для объектов логистики и производственных площадок. Они изготавливаются из полимеров повышенной прочности и в отличие от аналогов устойчивы к многократным ударным нагрузкам, невосприимчивы к воздействию солнечного света и имеют длительный срок службы. Практика их использования позволяет предприятиям до 80 % снизить риски производственного травматизма, сохранить имущество и оборудование", - прокомментировал начальник управления инженерных систем безопасности "Группы Полипластик" Иосиф Стибло.

"Группа Полипластик" является разработчиком систем "Полисейф" и единственным производителем в России. Продукция применяется на предприятиях страны, есть успешный опыт внедрения в Беларуси. Благодаря поддержке РЭЦ мы готовы предложить наши инженерные решения потенциальным партнерам в Узбекистане и других странах Центральной Азии", – добавил он.

Выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит в Ташкенте с 20 по 22 апреля при поддержке Минпромторга России и Мининвеста Узбекистана. Для участия в международных мероприятиях при поддержке РЭЦ компании могут подавать заявки в цифровом формате через государственную платформу "Мой экспорт".