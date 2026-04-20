РЭЦ выдал более 3000 сертификатов "Сделано в России" производителям

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) преодолел значимую отметку в развитии программы продвижения национального бренда: на сегодняшний день выдано уже более 3000 сертификатов "Сделано в России", отмечается в пресс-релизе РЭЦ.

"Эта цифра объединяет 2 415 уникальных отечественных компаний, которые представили на мировом рынке ассортимент из более чем 31 700 сертифицированных позиций", - отмечает РЭЦ.

Реализация программы продвижения национального бренда "Сделано в России" выступает ключевым инструментом повышения международной конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, обеспечивая стабильный рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта. Системная работа в этом направлении позволяет РЭЦ эффективно популяризировать положительный образ России за рубежом, транслируя через качественную продукцию уникальную культуру и ценности страны.

На каждом этапе пути — от поиска перспективной рыночной ниши до момента подписания экспортного контракта — предприниматели могут рассчитывать на глубокую экспертизу и поддержку специалистов РЭЦ. Системный подход включает в себя размещение продукции в Российских национальных павильонах за рубежом, участие в международных выставках, бизнес-миссиях и целевых b2b-встречах.

Особое внимание уделяется событийному маркетингу и культурной дипломатии. Продукция со знаком качества становится центральным элементом гастрономических шоу, дегустаций, модных показов и фестивалей-ярмарок, которые позволяют зарубежному потребителю познакомиться с российскими товарами в интерактивном формате. Комплексное использование инструментов позволяет закреплять узнаваемые элементы идентичности "Сделано в России" и продвигать статус страны как надежного и суверенного экономического партнера.

Держателям сертификатов доступен широкий спектр преференций, включая специальные условия на обслуживание трансграничных платежей и эксклюзивные бонусы по расчетным продуктам Росэксимбанка.

Знак "Сделано в России" — узнаваемая "птичка" — подтверждает высокие стандарты продукции, разработанной и произведенной на территории РФ. Сертификат выдается бесплатно по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Узнать больше о программе и условиях получения поддержки можно на сайте РЭЦ.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".