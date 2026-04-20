11:48 20.04.2026
РЭЦ выдал более 3000 сертификатов "Сделано в России" производителям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ)
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) преодолел значимую отметку в развитии программы продвижения национального бренда: на сегодняшний день выдано уже более 3000 сертификатов "Сделано в России", отмечается в пресс-релизе РЭЦ.
"Эта цифра объединяет 2 415 уникальных отечественных компаний, которые представили на мировом рынке ассортимент из более чем 31 700 сертифицированных позиций", - отмечает РЭЦ.
Пекарня полного цикла в магазине Сделано в России в Шанхае (Китай) - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
РЭЦ открыл в Шанхае пятый магазин "Сделано в России"
11:23
Реализация программы продвижения национального бренда "Сделано в России" выступает ключевым инструментом повышения международной конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, обеспечивая стабильный рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта. Системная работа в этом направлении позволяет РЭЦ эффективно популяризировать положительный образ России за рубежом, транслируя через качественную продукцию уникальную культуру и ценности страны.
На каждом этапе пути — от поиска перспективной рыночной ниши до момента подписания экспортного контракта — предприниматели могут рассчитывать на глубокую экспертизу и поддержку специалистов РЭЦ. Системный подход включает в себя размещение продукции в Российских национальных павильонах за рубежом, участие в международных выставках, бизнес-миссиях и целевых b2b-встречах.
Особое внимание уделяется событийному маркетингу и культурной дипломатии. Продукция со знаком качества становится центральным элементом гастрономических шоу, дегустаций, модных показов и фестивалей-ярмарок, которые позволяют зарубежному потребителю познакомиться с российскими товарами в интерактивном формате. Комплексное использование инструментов позволяет закреплять узнаваемые элементы идентичности "Сделано в России" и продвигать статус страны как надежного и суверенного экономического партнера.
Держателям сертификатов доступен широкий спектр преференций, включая специальные условия на обслуживание трансграничных платежей и эксклюзивные бонусы по расчетным продуктам Росэксимбанка.
Знак "Сделано в России" — узнаваемая "птичка" — подтверждает высокие стандарты продукции, разработанной и произведенной на территории РФ. Сертификат выдается бесплатно по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Узнать больше о программе и условиях получения поддержки можно на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Экспозиция Сделано в России на международной медицинской выставке Expomed Eurasia 2026 - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
РЭЦ представил экспозицию "Сделано в России" в Стамбуле
16 апреля, 17:32
 
Российский экспортный центр (РЭЦ) | Россия | Экономика | Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
