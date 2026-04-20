11:23 20.04.2026
РЭЦ открыл в Шанхае пятый магазин "Сделано в России" с пекарней полного цикла

© Фото : Пресс-служба РЭЦПекарня полного цикла в магазине "Сделано в России" в Шанхае (Китай)
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) совместно с компанией–партнером российского национального павильона 18 апреля в Шанхае (Китай) открыл новый магазин "Сделано в России" с собственной пекарней полного цикла, сообщает РЭЦ.
"Торговая точка расположена в районе Цзядин на улице Цинхэ. Это первый магазин под национальным брендом "Сделано в России", располагающий производством русского хлеба. Выпечка производится по традиционным российским технологиям небольшими партиями каждый день", - отмечается в пресс-релизе.
Экспозиция Сделано в России на международной медицинской выставке Expomed Eurasia 2026 - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
РЭЦ представил экспозицию "Сделано в России" в Стамбуле
16 апреля, 17:32
Обучение пекарей провел специалист крупной отечественной компании – экспортера муки.
"Китайские покупатели чаще выбирает продукт, который имеет историю. Именно поэтому в случае с пятым в Шанхае магазином "Сделано в России" особое значение приобретает пекарня с технологией ферментированного теста. В этом есть древняя культурная логика, общая для наших стран, где хлеб всегда был и остается символом жизни и дома", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
В магазине "Сделано в России" в Шанхае также можно будет приобрести шоколад, кондитерские изделия, натуральный мед, растительные масла, минеральную воду, соки и другие напитки. Среди производителей – "Объединенные кондитеры", "Акконд", "Амта", "Балтика", "Эфко" и "Макфа".
С 2025 года РЭЦ совместно с китайским партнером открыл четыре магазина "Сделано в России" в Шанхае, один из которых находится в торговом центре Shanghai Global Harbor – крупнейшем в городе. Всего в Китае работают 19 официальных магазинов под национальным брендом.
Расширение сети магазинов "Сделано в России" с нестандартными форматами, такими как пекарни полного цикла, демонстрирует эффективность программы РЭЦ по поддержке российского экспорта и растущую популярность российских товаров на китайском рынке.
РЭЦ, в состав которого также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) и "Школа экспортера", является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) и предоставляет отечественным компаниям финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки.
Услуги Группы РЭЦ доступны в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство из них доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
РЭЦ обеспечил поддержку ВЭД по белорусскому направлению на 140 млрд рублей
16 апреля, 16:06
 
