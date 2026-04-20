"Удар по тылам". В Вашингтоне предупредили о критической проблеме

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Трудности с операцией "Эпическая ярость", которая грозит обернуться тотальным провалом, подталкивают Пентагон к переменам. О том, к каким выводам пришли американцы и что планируют сделать, — в материале РИА Новости.

Слишком дорого и слишком много

Главная проблема, которую обнажила кампания против Ирана , — экономическая диспропорция противовоздушной обороны. Тегеран, осознавая всю сложность противодействия исключительно американским средствам поражения, расширил конфликт до масштабов всего региона. Под удар попали не только территория Израиля и базы США на Ближнем Востоке , но и важные промышленные предприятия (в первую очередь нефтегазового комплекса) в арабских странах — союзницах Вашингтона.

Нагрузка на ПВО возросла колоссально. И на первый план вышли трудности, давшие о себе знать еще в украинском конфликте: оказалось, что ракеты-перехватчики, которые должны отражать угрозу, стоят существенно дороже, чем сами средства поражения.

США и их партнеры вынуждены были тратить дорогие ракеты для систем Patriot (12 миллионов долларов за штуку) и THAAD (15 миллионов) на дешевые беспилотники (максимум 70 тысяч). Причем на одну цель могло уходить несколько перехватчиков.

Достаточно быстро это сказалось на эффективности ПВО. Например, в Израиле.

"За первые две недели войны лишь три процента баллистических ракет, выпущенных по Израилю, попали в населенные пункты, но с 13 по 22 марта этот показатель вырос примерно до 27 процентов", — утверждает аналитический центр JINSA (Еврейский институт национальной безопасности Америки ).

Такой результат сложно списать на возросшую иранскую активность — напротив, число пусков за этот период радикально сократилось с четырех сотен в день до трех десятков.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие партнеры Вашингтона: к концу марта ОАЭ Кувейт , по оценкам JINSA, уже израсходовали до 75 процентов запасов ракет Patriot, Бахрейн — 87, Катар — 40.

"Мы начали этот конфликт с огромной дырой, — цитирует The New York Times Тома Карако, директора проекта по изучению ПВО в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). — И за последний месяц она только увеличилась".

Не только защита

Но нехваткой средств ПВО дело не ограничилось. Оказалось, что США не могут сохранить темп ракетных ударов по Ирану. В первую очередь дало о себе знать исчерпание запасов "Томагавков". Пентагон стремится поддерживать количество этих ракет на уровне примерно четыре тысячи единиц.

Только за первые четыре недели конфликта американские военные израсходовали 850 крылатых ракет этого типа. Стоимость единицы может достигать 3,6 миллиона долларов. В прошлом году в оборонный бюджет включили заказ на всего 57 таких ракет.

Схожая ситуация и с новыми JASSM-ER класса "воздух — поверхность". До войны у США их было всего 2300. Только за первые шесть дней авиация выпустила 786 из них. Но здесь спасает то, что в американских арсеналах остается еще 6200 ракет более старых версий JASSM, уступающих новинке по дальности.

© Getty Images / Richard Baker Крылатая ракета Lockheed Martin JASSM

При этом, как отмечает Bloomberg, планируемый объем производства JASSM-ER на этот год — 396 штук.

В отдельно взятом конфликте с Ираном эта проблема — одна причина из многих, приведших к провалу США. Но в перспективе она может иметь куда более серьезные последствия.

"Реальность такова, что кампания против Ирана — лишь последний эпизод в серии операций на Ближнем Востоке, проводимых с 2016-го и особенно с 2022-го. Эти операции истощили боеготовность американских вооруженных сил, исчерпали и без того скудные запасы как наступательных, так и оборонительных боеприпасов, необходимых для любого потенциального крупномасштабного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе", — отмечает Том Корбен из австралийского Центра исследований США.

Угроза возможного конфликта с Пекином беспокоит и американских авторов.

"Президенты, начиная с Джорджа Буша — младшего, говорили о "Тихоокеанском веке", но каждый раз их снова втягивало в дела Ближнего Востока. Как только ситуация с Ираном будет взята под контроль, важно перевернуть страницу и вернуться к Азии. Потому что Китай не стоит на месте", — предупреждает The Washington Post.

Деньги не стреляют

В Вашингтоне, судя по всему, понимают важность проблемы. В бюджетном запросе Пентагона на 2027-й расходы на ракеты увеличились на 188 процентов.

Весь оборонный бюджет на следующий год — около 1,5 триллиона долларов. Из них, как отмечает портал Breaking Defense, 1,15 триллиона включены в базовый запрос, а дополнительные 350 миллиардов проходят через дополнительный законопроект.

На ракетное производство от этой суммы планируют потратить 70,5 миллиарда долларов. Для сравнения: в 2025-м расходы были всего 20 миллиардов, а в 2026-м — 24,4.

"Это признание того факта, что существует дефицит боеприпасов, что у США нет достаточного количества некоторых видов высокоэффективных боеприпасов, и признание того, что им потребуется больше, о чем мы не всегда слышим от Пентагона", — цитирует Breaking Defense Бекки Вассер из Bloomberg Economics.

Вот как этот рост расходов выражается в планах по закупке некоторых ракет:

на этот год Пентагон планировал закупить 357 PAC-3 MSE для Patriot, на 2027-й заказ увеличился почти в девять раз — до 3203;

заказ на зенитные SM-3 и SM-6 может вырасти более чем в три раза — с 166 до 540;

закупки JASSM-ER увеличатся в два раза — с 381 ракеты до 821;

"Томагавков" в этом году Пентагон запрашивает в 13 раз больше — 785 против 55;

рекордсменом стала новая система ПВО THAAD. У нее рост будет 15-кратным — с 55 до 857.

Проблема в том, что деньги не так легко конвертировать в ракеты. У ВПК может попросту не хватить производственных мощностей, предупреждает Breaking Defense.

"Подозреваю, что сейчас есть огромная разница между тем, что министерство ожидает в годовом исчислении, и тем, что промышленность способна произвести с учетом существующих цепочек поставок и производственных мощностей", — приводит портал слова эксперта Карлтона Хэлига из Центра новой американской безопасности.

© Фото : U.S. Navy Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость" © Фото : U.S. Navy Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость"

В конгрессе, отмечает издание, рассчитывают получить два доклада. Первый, секретный, будет содержать информацию об использованных ракетах. Второй, публичный, осветит ситуацию с возможностями ВПК по их производству.

"Что касается боеприпасов, думаю, мы увидим, что твердотопливные ракетные двигатели и системы наведения по-прежнему останутся очень серьезными узкими местами. И я не уверена, что есть сумма, способная преодолеть эти проблемы", — предупреждает Бекки Вассер.

Эксперты полагают, что это финансирование будет рассчитано на более длительный срок: производителям может потребоваться несколько лет для развития материальной базы.