"Радио Судного дня" передало два новых сообщения в понедельник

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сигналы "Принуждение" и "Рюшосбой" прозвучали одновременно в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующие сообщения зафиксировали в понедельник в 11.32 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. Радио передало сигналы "Принуждение" и "Рюшосбой".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
