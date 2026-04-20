10:16 20.04.2026
На Западе сделали неожиданное заявление об Украине из-за выборов в Болгарии

New York Times: победа Радева в Болгарии станет плохой новостью для Киева

© REUTERS / Stoyan NenovЛидер партии "Прогрессивная Болгария" Румен Радев голосует на парламентских выборах в Софии, Болгария
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым станет плохой новостью для Киева, пишет New York Times.
  • Профессор Софийского университета Даниел Смилов считает, что Радев может продолжить импорт российской нефти и газа и выступить против выделения помощи Украине
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым станет плохой новостью для Киева, пишет New York Times.

Профессор Софийского университета Даниел Смилов в комментарии газете отметил, что скорее всего, политик захочет продолжить импорт российской нефти и газа и выступит против выделения финансовой и военной помощи Украине.
"Я не жду от Радева действительно радикальных шагов, таких как выход из НАТО или Европейского союза, Однако есть риск, что в стране впервые появится парламентское большинство, которое не будет решительно привержено Европейскому союзу и НАТО. Едва ли оно будет открыто пророссийским, но может существенно отличаться от прежнего проевропейского большинства", — отметил профессор.

Издание напомнило, что недавно экс-президент раскритиковал временное правительство за поспешно подписанное соглашение о безопасности с Владимиром Зеленским. И посетовал, что решение предыдущего правительства о вступлении в еврозону в январе не было вынесено на референдум, назвав момент для этого неблагоприятным для Болгарии.

Британская газета Telegraph, в свою очередь, написала, что Радев может стать худшим кошмаром для ЕС. Журнал Politico указывал, что его позиция по Украине близка к московской, и он неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти.
