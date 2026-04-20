Россиян в начале мая ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости, 20.04.2026
03:47 20.04.2026 (обновлено: 03:48 20.04.2026)
Россиян в начале мая ждет короткая рабочая неделя

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В начале мая россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда, рассказал доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.
  • Праздник весны и труда отмечают 1 мая, и в 2026 году он выпадает на пятницу, которая будет выходным днем.
  • Наличие нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россиян в начале мая ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда, рассказал РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.
"Праздник весны и труда отмечают 1 мая. Эта дата официально закреплена в статье 112 Трудового кодекса в качестве нерабочего праздничного дня. В текущем (2026 - ред.) году праздник выпадает на пятницу, следовательно, пятница будет выходным днём. Таким образом, ожидается четыре рабочих и три нерабочих дня подряд", - сказал Петкилев.
Эксперт уточнил, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад.
Четырехдневная рабочая неделя до этого была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества выпало на понедельник, а также в марте, когда в стране отмечали Международный женский день.
