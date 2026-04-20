Путин отметил хорошую динамику в сельском хозяйстве в Пензенской области - РИА Новости, 20.04.2026
14:09 20.04.2026
Путин отметил хорошую динамику в сельском хозяйстве в Пензенской области

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время встречи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил хорошую динамику в сельском хозяйстве в Пензенской области.
  • Урожайность зерновых в регионе составила 39,5 центнера с гектара.
  • Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил о проекте «МОЛКОМа» по капитальной реконструкции производства для запуска выпуска безлактозного молочного детского питания.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошую динамику в сельском хозяйстве в Пензенской области.
Глава государства в понедельник встретился с главой Пензенской области Олегом Мельниченко. В ходе беседы губернатор доложил о развитии сельского хозяйства в регионе. В частности, Мельниченко рассказал, что урожайность зерновых составила 39,5 центнера с гектара, отметив, что это неплохая урожайность.
"Хорошая", - отметил со своей стороны Путин.
Кроме того, Мельниченко доложил о проекте "МОЛКОМа", в рамках которого идет капитальная реконструкция производства, в том числе с государственным участием, для того чтобы запустить выпуск безлактозного молочного детского питания.
"Я посмотрел, вы увеличиваете надои, там динамика хорошая", - прокомментировал Путин.
