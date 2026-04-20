Путин обсудил с Мельниченко развитие Пензенской области - РИА Новости, 20.04.2026
13:47 20.04.2026 (обновлено: 15:12 20.04.2026)
Путин обсудил с Мельниченко развитие Пензенской области

Путин принял с докладом губернатора Пензенской области Мельниченко

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил Владимиру Путину о развитии региона.
  • По его словам, область демонстрирует положительную динамику по валовому региональному продукту, а уровень безработицы достиг 1,5%.
  • Президент отметил успехи в сельском хозяйстве.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил Владимиру Путину о развитии региона.
"Если начинать с динамики по валовому региональному продукту, то к 2021 году регион дал где-то порядка 272 миллиардов, и та динамика, которую мы сейчас видим, позволяет нам расчетно полагать, что <...> на 2029-й <...> мы преодолеем планку в триллион. Для региона это очень, я считаю, хорошая динамика", — сказал он.
В сфере производства, несмотря на непростой год, области удалось удержать положительный индекс.
"И соответственно, это, конечно же, отражается и на средней заработной плате. <...> Если за 2025 год мы закончили — 67 292 рубля, это по средней, то по промышленности мы уже ушли на 76 508", — добавил Мельниченко.
По его словам, уровень безработицы в регионе впервые с 1991 года достиг 1,5%.
Президент, в свою очередь, отметил хорошую динамику в сельском хозяйстве.
Как рассказал губернатор, в области вводят в оборот все больше земель, увеличивают площади под озимые и яровые зерновые, кормовые и технические культуры.
"Имеем, в общем-то, неплохую урожайность. Мы даже в сложный для нас 2024 год не опустились ниже 29,8 центнера", — добавил он.
В предыдущий раз Мельниченко общался с Путиным по видеосвязи в августе 2021 года. Тогда он был временно исполняющим обязанности губернатора.
ПолитикаПензенская областьРоссияОлег МельниченкоВладимир Путин
 
 
