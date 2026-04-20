Пушилин рассказал о росте спроса на жилье в ДНР среди приезжих
02:38 20.04.2026
Пушилин рассказал о росте спроса на жилье в ДНР среди приезжих

Пушилин заявил, что спрос на жилье в ДНР среди приезжих закономерен

© РИА Новости / Сергей Аверин
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что повышенный спрос на жилье в регионе среди приезжих граждан закономерен.
  • Пушилин считает, что развитие строительной отрасли в регионе не пострадает из-за спроса на жилье со стороны приезжих.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Повышенный спрос на жилье в ДНР среди приезжающих в регион граждан - закономерен, учитывая, что регион - южный, развитию стройотрасли это не навредит, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Считаем это абсолютно закономерным. Потому что все больше жителей из других регионов обращают внимание на территорию Донбасса. Все-таки это Юг нашей страны, которому уделяется внимание со стороны федерального центра. Есть масса перспектив, как будет развиваться Донбасс. А кто-то сейчас это делает в плане инвестиций. Но это не мешает тому, чтобы строительная отрасль развивалась. Это ровно так и будет развиваться дальше", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, не видит ли он проблемы в том, что жилье в ДНР покупают в основном не местные жители, а приезжие граждане.
В марте 2026 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что среди покупателей жилья в новых регионах местных жителей 30%. Остальные покупатели - это приезжие, среди которых есть и те, кто уже проживает в новых регионах и работает, в том числе это военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.
ЖильеДонецкая Народная РеспубликаДонбассЮгДенис ПушилинМарат ХуснуллинОбщество
 
 
