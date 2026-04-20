Объемы российских энергоресурсов трудно не учитывать в мире, заявил Песков

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские объемы энергоресурсов очень трудно не учитывать и не принимать во внимание на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.