12:50 20.04.2026
Объемы российских энергоресурсов трудно не учитывать в мире, заявил Песков

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские объемы энергоресурсов очень трудно не учитывать и не принимать во внимание на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание", - сказал Песков журналистам, комментируя продление США отмены санкций на продажу российской нефти.
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
В Кремле положительно восприняли слова Радева о диалоге с Россией
Вчера, 12:44
 
