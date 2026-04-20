Россия надеется на продолжение переговоров США и Ирана, заявил Песков

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия надеется, что переговоры между Ираном и США продолжатся и силовой сценарий конфликта не возобновится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что при продолжении военного конфликта могут быть гораздо более негативные последствия и для безопасности в регионе, и для мировой экономики.