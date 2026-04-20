Россия надеется на продолжение переговоров США и Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 20.04.2026
12:44 20.04.2026 (обновлено: 12:59 20.04.2026)
Россия надеется на продолжение переговоров США и Ирана, заявил Песков

Песков: РФ надеется на возобновление переговоров США и Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия надеется на продолжение переговоров между Ираном и США.
  • По мнению Пескова, продолжение военного конфликта может иметь негативные последствия для безопасности в регионе и для мировой экономики.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия надеется, что переговоры между Ираном и США продолжатся и силовой сценарий конфликта не возобновится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен - и благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию", - сказал Песков журналистам, комментируя конфликт вокруг Ирана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Песков заявил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой
Вчера, 12:41
Представитель Кремля отметил, что при продолжении военного конфликта могут быть гораздо более негативные последствия и для безопасности в регионе, и для мировой экономики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В Кремле положительно восприняли слова Радева о диалоге с Россией
Вчера, 12:44
 
РоссияИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреДмитрий Песков
 
 
