Россия надеется на продолжение переговоров США и Ирана, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия надеется на продолжение переговоров между Ираном и США.
- По мнению Пескова, продолжение военного конфликта может иметь негативные последствия для безопасности в регионе и для мировой экономики.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия надеется, что переговоры между Ираном и США продолжатся и силовой сценарий конфликта не возобновится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что при продолжении военного конфликта могут быть гораздо более негативные последствия и для безопасности в регионе, и для мировой экономики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.