Россия готова оказать содействие переговорам США и Ирана, заявил Песков

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия не участвует в переговорах между США и Ираном, но готова оказать содействие для выхода на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент Российская Федерация не является посредником в переговорном процессе. Мы, как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, мы готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, участвует или планирует ли участвовать российская сторона в переговорах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.