Небензя прокомментировал пасхальное перемирие на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
ООН, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие между Россией и Украиной не может никоим образом рассматриваться как пролог к длительному прекращению огня, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооруженными силами Владимир Путин объявлял перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за достижение долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования с устранением всех коренных причин конфликта.
Небензя также отметил, что российская сторона зафиксировала не менее 6,5 тысяч нарушений перемирия со стороны ВСУ, причем украинские военные обстреливали и гражданские объекты, что привело к ранениям и гибели мирных граждан.