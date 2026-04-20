Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал пасхальное перемирие на Украине
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 20.04.2026
Небензя прокомментировал пасхальное перемирие на Украине

Небензя: пасхальное перемирие не может быть прологом к прекращению огня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что пасхальное перемирие между Россией и Украиной не может рассматриваться как пролог к длительному прекращению огня.
  • Россия выступает за достижение долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.
  • Небензя отметил, что российская сторона зафиксировала не менее 6,5 тысяч нарушений перемирия со стороны ВСУ, в том числе обстрелы гражданских объектов.
ООН, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие между Россией и Украиной не может никоим образом рассматриваться как пролог к длительному прекращению огня, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооруженными силами Владимир Путин объявлял перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Небензя надеется, что перемирие позволило украинцам отметить Пасху
Вчера, 23:53
"Подчеркнем, что эта мера не может никоим образом рассматриваться как пролог к длительному прекращению огня", - сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за достижение долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования с устранением всех коренных причин конфликта.
Небензя также отметил, что российская сторона зафиксировала не менее 6,5 тысяч нарушений перемирия со стороны ВСУ, причем украинские военные обстреливали и гражданские объекты, что привело к ранениям и гибели мирных граждан.
Флаг и герб Украины в освобожденном российской группировкой войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
15 апреля, 09:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВасилий НебензяВладимир ПутинООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала