Выезд на "встречную" назван самой частой причиной гибели детей-пассажиров

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В России с начала 2026 года произошло 54 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых погиб 61 ребенок, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

В половине случаев (25 ДТП) автоаварии спровоцировал выезд водителей на полосу встречного движения. При этом 14 ДТП произошли в местах, где выезд на встречную полосу разрешен. В 10 случаях автомобилисты выехали на встречную там, где это запрещено правилами.

Самый резонансный случай за последнее время зафиксирован в Пензенской области. На 768-м километре трассы М-5 "Урал" 29-летняя женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. В результате автоаварии погибли сама водитель и трое ее детей – десяти, пяти лет и грудной ребенок, все находились в детских удерживающих устройствах. Причиной ДТП стал опасный маневр, рассказали в Госавтоинспекции.

В Госавтоинспекции автомобилистов призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасную модель управления транспортным средством, особенно если в салоне находятся дети-пассажиры. Перевозить их следует с соблюдением всех действующих требований безопасности. Важно использовать детское автокресло, соответствующее росту и весу ребенка, а также ремни безопасности, выбирать безопасную скорость движения и избегать опасных маневров.

Перед поездкой водитель должен проверять исправность штатных ремней и то, как зафиксировано кресло. "Наиболее безопасное место для ребенка в автомобиле — среднее на заднем ряду, оно удалено от зон лобового и бокового столкновений. Категорически запрещается перевозить детей на руках — при резком торможении на скорости 50 километров в час вес тела ребенка возрастает в 20-30 раз, удержать его физически невозможно", — говорит начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

В Госавтоинспекции водителей, перевозящих детей, призвали полностью отказаться от обгонов, телефон лучше не использовать даже со специальной гарнитурой. В случае, если требуется уделить внимание ребенку, следует найти безопасное место и остановиться – любое отвлечение от ситуации на дороге может повлечь опасные последствия. О каждом из этих правил сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям во время рейдовых и профилактических мероприятий – они проходят регулярно во всех регионах страны.